FINEOS宣布2022年GroupTech Connect活动开放注册

亚特兰大--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--FINEOS Corporation (ASX:FCL)今天宣布，GroupTech Connect活动现已开放注册。这是一项独特的半日论坛活动，行业领导者将齐聚一堂，探讨团体福利生态系统、核心系统、外部分销，以及技术合作伙伴。这些技术合作伙伴致力于应对日益增多的正在重塑行业格局的挑战。GroupTech Connect是为全球首屈一指的保险科技大会InsureTech Connect(ITC)的与会者提供的启动日活动，将于9月20日（周二）举行。

FINEOS将邀请研究分析师、作家Jaimy Szymanski担任演讲嘉宾，她将发表有关组织变革和数字化转型的精彩主旨演讲，题目为“关键变革”。在这一主旨演讲之前，将举行由整个团体福利行业的利益相关方参加的三场小组讨论会：

在团体福利生态系统中定义价值

创造、巩固或购买——寻找实现价值的“最佳”途径

为无法预测的数字化保险未来做好准备

FINEOS首席营销官Chuck Johnston表示：“首届GroupTech Connect活动引发的热烈反响告诉我们，团体福利社区需要一个聚会场所来讨论行业的复杂性，以及保险公司未来发展的途径。”

InsureTech Connect首席营收官Bill Harris表示：“我们举办GroupTech Connect活动的目的是鼓励团体保险公司和保险科技公司之间进行合作。FINEOS致力于以创新推动团体福利和自愿福利的数字化转型，并以此闻名业界。我们很高兴继续保持与FINEOS的合作伙伴关系。”

ITC提供无与伦比的机会，让您有机会在拉斯维加斯Mandalay Bay酒店参加极为全面的科技企业家、投资者和保险行业从业者聚会。GroupTech Connect活动从下午1点开始，仅限ITC与会者参加。活动将于下午6点结束，在结束之前是一小时的欢畅社交时段。

两项活动均已开放注册。

关于FINEOS Corporation

FINEOS是全球人寿、意外和健康保险公司核心系统的领先供应商，为美国前十大员工福利保险公司中的七家以及澳大利亚前六大人寿保险公司提供服务。FINEOS的员工和办事处遍及全球，并与北美、欧洲和亚太地区成长中的创新保险公司合作，其规模持续快速扩大。

FINEOS平台是针对人寿、意外和健康保险市场专门构建的唯一端到端软件即服务保险解决方案。FINEOS AdminSuite提供行业领先的核心管理功能，包括缺勤管理、开单、理赔、支付、保单管理、供应商管理以及新业务和核保；所有这些功能既可配置为独立操作，又可作为单一套件运行。采用机器学习技术的FINEOS Engage解决方案实现了以人为本的数字化参与途径，而FINEOS Insight解决方案则提供了覆盖整个企业的预测分析和报告功能。

如需了解更多信息，请访问www.FINEOS.com。

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