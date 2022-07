Alsym Energy werkt samen met Synergy Marine om goedkope, niet-ontvlambare oplaadbare batterijen te leveren voor schepen

Synergy Marine Group plans to use Alsym Energy batteries on many of its ships, which dock at ports around the world, including the Port of Long Beach, pictured here. Photo Credit: Port of Long Beach

Synergy Marine Group plans to use Alsym Energy batteries on many of its ships, which dock at ports around the world, including the Port of Long Beach, pictured here. Photo Credit: Port of Long Beach

WOBURN, Mass.--(BUSINESS WIRE)--Alsym™ Energy, een ontwikkelaar van oplaadbare batterijen van de volgende generatie, heeft vandaag aangekondigd dat Alsym en Synergy Marine, in samenwerking met Nissen Kaiun, Japan, gezamenlijk toepassingen zullen ontwikkelen die specifiek zijn voor de scheepvaartindustrie met behulp van de hoogwaardige, goedkope technologie van Alsym. Het in Singapore gevestigde Synergy Marine is een toonaangevende wereldwijde dienstverlener op het gebied van scheepsbeheer en beheert momenteel meer dan 500 schepen.

Broeikasgassen van schepen zullen naar verwachting in 2050 17% van de totale wereldwijde uitstoot uitmaken als de industrie de inspanningen voor elektrificatie niet opvoert. Havenactiviteiten veroorzaken aanzienlijke hoeveelheden luchtvervuiling - tot de helft van de totale uitstoot in sommige stedelijke gebieden - en sommige havens vereisen nu dat schepen hoogefficiënte brandstoffen gebruiken en snelheidsbeperkingen in acht nemen binnen 20 mijl uit de kust, terwijl andere het gebruik van hulpdieselgeneratoren hebben verboden terwijl ze aangemeerd zijn.

Alsym zal Synergy en Nissen Kaiun gedurende drie jaar 1 gigawatt aan batterijen per jaar leveren, te beginnen in het eerste jaar van grootschalige productie van het bedrijf, op voorwaarde dat de batterijsystemen voldoen aan de belangrijkste prestatieniveaus en wettelijke vereisten die specifiek zijn voor vrachtschepen en tankers. De batterijen van Alsym kunnen worden gebruikt om vrachtschepen en tankers voort te stuwen bij het binnenvaren en verlaten van de haven, voor het aandrijven van afgemeerde schepen en voor het ondersteunen van piekafvlakkingstoepassingen op zee. Het bedrijf is van plan om later dit jaar te beginnen met de productie van zijn niet-ontvlambare batterijen voor EV's, schepen en stationaire opslag in zijn fabriek in Massachusetts, met een grootschalige productie die naar verwachting in 2025 zal volgen.

"Emissievrije schepen zijn de toekomst van de zeevaart en we werken samen met gelijkgestemde eigenaren, waaronder Nissen Kaiun, om elk onderdeel van het ecosysteem zo snel mogelijk koolstofarm te maken," aldus kapitein Rajesh Unni, oprichter en CEO van Synergy Marine Group. “Door de kosten van elektrificatie te verlagen en het risico op batterijgerelateerde brandgebeurtenissen te minimaliseren, is de technologie van Alsym goed gepositioneerd om een veiliger alternatief te zijn dat de scheepvaartindustrie kan helpen haar doel van nul-netto-emissies tot 2050 te bereiken - vooral in het licht van het recente voorstel van de Europese Commissie om lithium als giftig te classificeren.”

Door goedkope, inherent niet-ontvlambare grondstoffen te gebruiken met robuuste wereldwijde toeleveringsketens, wil Alsym batterijen leveren tegen een fractie van de kosten van op lithium gebaseerde technologieën, waardoor elektrificatie zowel veilig als economisch haalbaar wordt. Deze batterijen kunnen de risico's voor bemanning en vracht helpen verminderen, evenals de verzekeringskosten voor vlootbeheerders en verladers verlagen.

"Synergy Marine is toonaangevend op het gebied van technologie in de maritieme sector en we zijn vereerd om deel uit te maken van hun traject om met eigenaren samen te werken bij hun overgang van fossiele brandstoffen," stelde Mukesh Chatter, President en CEO van Alsym Energy. “Door batterijen te maken van goedkope, gemakkelijk verkrijgbare materialen die inherent niet-ontvlambaar en niet-toxisch zijn, bieden we een economisch haalbare manier om ze te helpen koolstofarm te worden en tegelijkertijd de bedrijfsuitgaven en verzekeringskosten in verband met op lithium en kobalt gebaseerde batterijtechnologieën te verlagen.”

Over Alsym™ Energy

Alsym Energy is een toonaangevende ontwikkelaar van geavanceerde, goedkope, hoogwaardige oplaadbare batterijen gemaakt van gemakkelijk verkrijgbare materialen die inherent niet-ontvlambaar en niet-toxisch zijn, en een economisch haalbaar alternatief bieden voor op lithium gebaseerde technologieën. Het bedrijf richt zich op commerciële ontwikkeling en massaproductie van batterijen voor gebruik in onder meer elektrische passagiersvoertuigen en tweewielers, zeescheepvaart en stationaire energieopslag om een koolstofvrije toekomst mogelijk te maken. Ga voor meer informatie naar www.alsym.com.

About Synergy Marine Group

Het hoofdkantoor van Synergy is gevestigd in Singapore en de kenmerken van Synergy zijn de benadering gedurende de hele levenscyclus ten aanzien van het beheer van activa en het vermogen om op maat ontworpen strategieën voor samenwerking met toonaangevende eigenaren te ontwikkelen. Met een netwerk van 25 kantoren in 13 landen en met meer dan 18.000 zeevarenden, beheert Synergy een vloot van meer dan 500 schepen, waaronder de meest complexe LNG- (inclusief FSU's), LPG- en enorme containerschepen van meer dan 20.000 TEU, evenals olie- en chemische tankers, autocarriers en bulkcarriers. Met een sterke focus op het welzijn van de bemanning, digitalisering en milieuvriendelijk beleid, loopt Synergy voorop bij het transformeren van de scheepsmanagementindustrie. Ga voor meer informatie naar www.synergymarinegroup.com.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.