NICE 聯盟欣然宣佈全方位大樓保全解決方案商S&I Corp.成爲NICE Adopter，以利於其先進的人工智能設施管理服務擴展至全球

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--業界首屈一指的智能相機生態系統網絡(NICE)聯盟今天宣布，S&I Corps.成爲其最新的Adopter。S&I Corps.是韓國領先的全方位大樓保全解決方案商和空間管理專家，擁有獨特先進技術和專業知識。

韓國領先並擁有先進科技的設施管理服務供應商:

S&I Corps在先進人工智能樓宇和工廠管理 IT 系統領域擁有超過 50 年的經驗和專業知識，數十年來持續為企業客戶提供最佳解決方案和服務，並在近期推出人工智能和雲端的設施管理服務 “atxpert (‘at’+’expert’) AI ViewerTM”，由TnM Tech的Ghost-I AI邊緣計算和Scenera的NICETM PaaS提供支持，NICETM PaaS 是一種基於Microsoft Azure基chu6架構打造的托管Kubernetes服務。

導入NICE平臺並加速先進設施管理服務的全球擴張:

S&I Corp. 於 2021 年完成最初與LG 集團合作的服務開發，並計劃將該服務擴展至全球。在全球業務擴張的目標之下，S&I Corp. 導入以視訊/影像和人工智慧為基礎的NICE開放資料共享平台，以促進多品牌、多攝影機、多IoT和多服務/應用程式功能的相乘效應，確保端到端的安全性以及成本效益。

索尼半導體解決方案公司資深總經理兼 NICE Licensing LLC 執行長 Eita Yanagisawa 表示: 「我們很高興與韓國業界領先和創新的設施管理服務供應商S&I Corp. 合作，並歡迎該公司成為 NICE一員以推廣我們的服務。S&I Corps.成為 NICE 最新的Adopter後，便可以充分利用符合NICE規範的邊緣運算裝置並證明是可靠的合作夥伴以及終端用戶，特別是針對全球市場的設施管理服務。」

Welsoc Inc. 的總經理以及NICE Adopter 成員Hiroshi Numamoto 表示:「WELSOC 的貢獻在於將 S&I Corp. 的設施管理服務與我們的 Wi-Fi 服務結合並一起引進日本市場，我們很高興能夠提供以 NICE 平台為基礎的 S&I 設施管理服務，這將使我們能夠偵測政府設施的異常情況，並分別透過我們的系統迅速應變」

NICE 聯盟持續發展和加强生態系統，該生態系統將開放給所有願意加入以及有興趣參與的公司和團體。

關於 NICE 聯盟

消費性電子製造商龍頭和知名品牌富士康、尼康、Scenera、索尼半導體和緯創組成了 NICE聯盟，這是智慧攝影機和智慧物聯網市場的創新生態系統標準，提供以影像資料和人工智慧為基礎的開放資料共享平台，以強化多品牌、多攝影機、多服務/應用程式的相乘效應。https://www.nicealliance.org/

關於S&I Corp.

S&I Corp.是韓國第一的全方位大樓保全解決方案商，透過其整合營運中心 (IOC) 及時發現並應變設施管理問題，例如停電、漏水、火災和設備異常等。此外，在全國各地可藉由該公司建立的遠端控制服務來取得大樓和現場的及時監控資料，進而達到最佳的樓宇管理。未來，S&I Corp. 的遠端控制服務將利用該公司新的人工智慧樓宇管理系統而得到更進一步進化。http://www.sni.co.kr

關於Welsoc

Welsoc是次世代Wi-Fi 供應商，其願景是提供廉價且安全的廣域 Wi-Fi 服務以改善生活品質。Welsoc 連接高速通訊網路與監視器和感測器，以監測災害的發生並推送通知。https://www.welsoc.com/