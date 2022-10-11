NICE 联盟欣然宣布全方位大楼保全解决方案商S&I Corp.成为NICE Adopter，以利于其先进的人工智能设施管理服务推展至全球

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--业界首屈一指的智能相机生态系统网络(NICE)联盟今天宣布，S&I Corps.成为其最新的Adopter。S&I Corps.是韩国领先的全方位大楼保全解决方案商和空间管理专家，拥有独特先进技术和专业知识。

韩国领先并拥有先进科技的设施管理服务供应商:

S&I Corps在先进人工智能楼宇和工厂管理IT系统领域拥有超过50年的经验和专业知识，数十年来持续为企业客户提供最佳解决方案和服务，并在近期推出人工智能和云端的设施管理服务“atxpert (‘at’+’expert’) AI ViewerTM”，由TnM Tech的Ghost-I AI边缘计算和Scenera的NICETM PaaS提供支持，NICETM PaaS 是一种基于Microsoft Azure基础架构打造的托管Kubernetes服务。

导入NICE平台并加速先进设施管理服务的全球扩张:

S&I Corp. 于 2021 年完成最初与LG集团合作的服务开发，并计划将该服务推展至全球。在全球业务扩张的目标之下，S&I Corp. 导入以视讯/影像和人工智慧为基础的NICE开放资料共享平台，以促进多品牌、多摄像机、多IoT和多服务/应用程式功能的相乘效应，确保端到端的安全性以及成本效益。

索尼半导体解决方案公司资深总经理兼 NICE Licensing LLC 执行长 Eita Yanagisawa 表示: 「我们很高兴与韩国业界领先和创新的设施管理服务供应商S&I Corp. 合作，並欢迎该公司成为 NICE一員以推广我们的服务。S&I Corps.成为 NICE 最新的Adopter后，便可以充分利用符合NICE规范的边缘运算装置并证明是可靠的合作伙伴以及终端用户，特别是针对全球市场的设施管理服务。」

Welsoc Inc. 的总经理以及NICE Adopter 成員Hiroshi Numamoto 表示:「WELSOC 的贡献在于将 S&I Corp. 的设施管理服务与我们的 Wi-Fi 服务结合并一起引进日本市场，我们很高兴能够提供以 NICE 平台为基础的 S&I 设施管理服务，这将使我们能够侦测政府设施的异常情况，并分别透过我们额系统迅速应变」

NICE 联盟持续发展和加强生态系统，该生态系统将开放給所有愿意加入以及有兴趣参与的公司和团体。

关于 NICE 联盟

消费性电子制造商龙头和知名品牌富士康、尼康、Scenera、索尼半导体和纬创组成了 NICE联盟，这是智慧摄影机和智慧物联网市场的创新生态系统标准，提供以影像和人工智慧为基础的开放资料共享平台，以强化多品牌、多摄影机、多服务/应用程式的相乘效应。https://www.nicealliance.org/

关于S&I Corp.

S&I Corp.是韩国领先的全方位大楼保全解决方案商，透过其整合营运中心 (IOC) 及时发现并应变设施管理问题，例如停电、漏水、火災和设备异常等。此外，在全国各地可藉由该公司建立的远端控制服务来取得大楼和现场的及时监控资料，进而达到最佳的楼宇管理。未來，S&I Corp. 的远端控制服务将利用该公司新的人工智慧楼宇管理系统而得到更进一步进化。http://www.sni.co.kr

关于Welsoc

Welsoc是次世代Wi-Fi 供应商，其远景是提供廉价且安全的广域 Wi-Fi 服务以改善生活品质。Welsoc 连接高速通讯网路与监视器和感测器，以监测灾害的发生并推送通知。https://www.welsoc.com/