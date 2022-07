NMG annonce la clôture initiale réussie de la convention d’investissement précédemment annoncée avec Mason Graphite

MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--Nouveau Monde Graphite Inc. (« NMG ») (NYSE : NMG, TSXV : NOU) est heureuse d’annoncer la clôture initiale des opérations prévues dans le cadre de la convention d'investissement datée du 15 mai 2022 (la « Convention d'investissement ») conclue entre NMG et Mason Graphite Inc. (« Mason Graphite ») (TSX-V : LLG) (OTCQX : MGPHF), en vue du développement et de l'exploitation de la propriété du Lac Guéret détenue par Mason Graphite, située au Québec, Canada (la « Propriété »), telles qu’annoncées précédemment.

Conformément à la Convention d’investissement, NMG a conclu une convention d’option et de coentreprise (la « Convention d’option et de coentreprise ») avec Mason Graphite, en vertu de laquelle les parties collaboreront pour développer et faire progresser la Propriété, en vue de former une coentreprise (la « Coentreprise »), et en vertu de laquelle Mason Graphite accordera à NMG l’option d’acquérir une participation de 51 % dans la Propriété et d’autres actifs connexes (l’« Option ») que NMG pourra exercer, le tout sous réserve des conditions prévues dans la Convention d’option et de coentreprise.

La conclusion de la Convention d’option et de coentreprise, l’octroi de l’Option et la formation de la Coentreprise, entre autres, ont été approuvés par 99,0 % des actions ordinaires de Mason Graphite représentées en personne (ou virtuellement) ou par procuration lors de l’assemblée extraordinaires des actionnaires de Mason Graphite tenue le 14 juillet 2022.

Parallèlement à la signature de la Convention d’option et de coentreprise, NMG et Mason Graphite ont réalisé un placement privé, aux termes duquel NMG a acquis 5,0 millions d’actions ordinaires de Mason Graphite (les « Actions initiales ») au prix de 0,50 $ par Action initiale, pour un produit brut revenant à Mason Graphite de 2,5 millions de dollars. Mason Graphite a l’intention d’affecter le produit net de la vente des Actions initiales au financement des dépenses relatives à la Propriété du Lac Guéret conformément à la Convention d’option et de coentreprise. Les Actions initiales seront soumises à une période de détention de quatre mois conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables.

Pour plus d’information concernant les transactions envisagées dans ce communiqué de presse, veuillez vous référer au communiqué de presse de NMG daté du 16 mai 2022, disponible sous le profil de NMG sur SEDAR à www.sedar.com et sur EDGAR au www.sec.gov et sur le site web de NMG à : https://nmg.com/fr/mason-investissement/.

À propos de Nouveau Monde Graphite

NMG travaille à se positionner comme un contributeur clé au sein de la révolution énergétique. La Société travaille au développement d’une source pleinement intégrée de matériaux écologiques d’anode pour batteries au Québec, au Canada, pour les marchés en pleine expansion des piles à combustible et des batteries lithium-ion. Avec ses opérations à faible coût et des normes ESG enviables, NMG aspire à devenir un fournisseur stratégique des principaux fabricants mondiaux de batteries et de véhicules en offrant des matériaux avancés performants et fiables tout en promouvant la durabilité et la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement. www.NMG.com

À propos de Mason Graphite Inc.

Mason Graphite est une société canadienne dédiée à la production et à la transformation du graphite naturel. Sa stratégie comprend le développement de produits à valeur ajoutée, notamment pour les technologies vertes comme l’électrification des transports. La société détient également 100 % des droits sur le gisement du Lac Guéret, l’un des gisements de graphite les plus riches au monde. La société est également le plus important actionnaire de Black Swan. Pour plus d’informations : www.masongraphite.com.

Abonnez-vous à notre fil de nouvelles : https://NMG.com/fr/investisseurs/#nouvelles

Mise en garde concernant l’information prospective

Le présent communiqué contient de l’« information prospective » et des « déclarations prospectives » (collectivement, l’« information prospective ») au sens de la législation canadienne en valeurs mobilières. Toute information contenue dans les présentes qui n’est pas clairement de nature historique, y compris, mais sans s’y limiter, les énoncés décrivant la satisfaction des conditions mentionnées dans la Convention d’option et de coentreprise et le calendrier anticipé pour la réalisation de ces conditions, l’exercice de l’Option par NMG, la proposition de formation de la Coentreprise, le développement et l’exploitation prévus de la Propriété, la commercialisation potentielle des produits issus de la Coentreprise et la conclusion éventuelle des conventions proposées jointes en annexe à la Convention d’option et de coentreprise, les avantages potentiels des transactions, les plans, objectifs, attentes et intentions des sociétés, et les déclarations qui sont discutées sous les rubriques « À propos de Nouveau Monde Graphite Inc. » et « À propos de Mason Graphite Inc. » et ailleurs dans le communiqué de presse, qui décrivent essentiellement les perspectives et les objectifs de NMG et de Mason Graphite, peut constituer de l’information prospective. En règle générale, on reconnaît l’information prospective à l’emploi d’une terminologie prospective comme « planifie », « s’attend » ou « ne s’attend pas », « est prévu », « estimations », « a l’intention », « anticipe » ou « ne prévoit pas », ou des variantes de ces mots et expressions ou l’énoncé que certaines actions, certains événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « seraient », « seront prises », « se produire » ou « être atteints ».

L’information prospective est assujettie à des risques connus et inconnus, des incertitudes et autres facteurs en conséquence desquels les résultats réels, le niveau d’activité, les performances ou les réalisations de Mason Graphite pourraient différer sensiblement de ceux exprimés ou suggérés par cette information prospective. Ces risques comprennent, sans limitation : (i) les risques liés à la formation d’une coentreprise, comme la Coentreprise avec NMG ; (ii) la volatilité du cours des actions ; (iii) les marchés mondiaux et les conditions économiques générales ; (iv) la possibilité de radiations et de perte de valeur ; (v) les risques associés à l’exploration, au développement et à l’exploitation de gisements miniers ; (vi) les risques associés à l’établissement de titres de propriété et d’actifs miniers ; (vii) les fluctuations des prix des produits de base ; (viii) les risques associés à des risques non assurables survenant en cours d’exploration, de développement et de production ; (ix) la concurrence à laquelle fait face l’émetteur issu de l’Opération à l’égard de l’embauche du personnel expérimenté et de l’obtention du financement ; (x) l’accès à une infrastructure adéquate pour soutenir les activités d’extraction, de transformation, de développement et d’exploration ; (xi) les risques associés à des changements apportés à la réglementation de l’exploitation minière régissant l’émetteur issu de l’Opération ; (xii) les risques associés aux diverses réglementations environnementales auxquelles la Coentreprise est assujettie ; (xiii) les risques liés aux retards réglementaires et aux retards liés à l’obtention de permis ; (xiv) les risques liés aux conflits d’intérêts potentiels ; (xv) la dépendance envers le personnel clé ; (xvi) les risques de liquidité ; (xvii) le risque de dilution potentielle découlant de l’émission d’actions ordinaires ; (xviii) le fait que les sociétés ne prévoient pas déclarer de dividendes à court terme ; (xix) le risque de litiges et (xx) la gestion des risques. Il n’y a aucune garantie quant à l’exactitude de l’information prospective. NMG décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute information prospective ou d’expliquer toute différence importante entre les événements réels ultérieurs et cette information prospective, sauf dans la mesure requise par la loi applicable.

Une description plus détaillée des risques et des incertitudes figure dans la notice annuelle de NMG datée du 22 mars 2022, notamment dans les sections intitulées « Facteurs de risque », qui est disponible sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com et sur EDGAR à l’adresse www.sec.gov.

Information additionnelle

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

De plus amples informations concernant NMG sont disponibles dans la base de données SEDAR (www.sedar.com), et pour les lecteurs américains, sur EDGAR (www.sec.gov), ainsi que sur le site Internet de NMG à l’adresse suivante : www.NMG.com.