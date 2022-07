ARSAT utiliza o satélite SES-17 para expandir conectividade na Argentina

LUXEMBURGO--(BUSINESS WIRE)--A ARSAT, empresa líder em telecomunicações na Argentina, aproveitará o satélite geoestacionário de alto desempenho (GEO) recentemente lançado pela SES, o SES-17, para fornecer serviços de conectividade de alta qualidade. "Queremos alcançar todas as áreas do país", anunciaram hoje a SES e a ARSAT. O acordo plurianual permitirá à ARSAT fornecer serviços de satélite de banda larga confiáveis a partir de meados de 2022.

Ao utilizar a capacidade do SES-17, a ARSAT melhorará o acesso a serviços de banda larga via satélite de alta qualidade a preços acessíveis para aplicações empresariais e residenciais. Além disso, a ARSAT também aproveitará a SES-17 para a acelerar a conectividade à internet em escolas públicas de todo o país no âmbito de um convênio firmado com o Ministério da Educação.

Operando a 67° Oeste, o SES-17 é o único satélite de banda Ka de alto desempenho atualmente operando na região das Américas com cobertura total sobre o continente argentino. Os 200 feixes totalmente flexíveis do satélite também o tornam ideal para fornecer serviços de conectividade de qualidade em comunidades carentes em todo o país.

"É amplamente reconhecido que a melhoria dos serviços de conectividade muda a vida das pessoas e transforma a maneira como as indústrias operam, trazendo benefícios econômicos e sociais de longo prazo. Este acordo nos permitirá continuar fornecendo serviços de banda larga de alto desempenho para melhorar a inclusão digital em todo o nosso país", relata Matias Tombolini, presidente da ARSAT.

“ARSAT e SES têm desfrutado de um relacionamento frutífero e estratégico por mais de uma década. Temos o prazer de apoiar a ARSAT em sua missão de gerar um impacto social positivo, conectando regiões não atendidas e carentes na Argentina e apoiando as necessidades dos jovens em todo o país”, afirma Omar Trujillo, vice-presidente de vendas de redes para as Américas da SES. “Estamos muito satisfeitos em fortalecer ainda mais a cooperação entre a ARSAT e a SES e esperamos trabalhar juntos nas próximas décadas”.

Sobre a SES

A SES tem uma visão ousada para oferecer experiências incríveis em todos os lugares do mundo, distribuindo o conteúdo de vídeo de alta qualidade e fornecendo conectividade perfeita em todo o mundo. Líder em soluções globais de conectividade de conteúdo, a SES opera a única constelação multi-órbita mundial de satélites com a combinação única de cobertura global e alto desempenho, incluindo e provendo comercialmente, o sistema de baixa latência - O3b MEO (Medium Earth Orbit). Ao alavancar uma rede vasta e inteligente, conectada em nuvem, a SES é capaz de fornecer soluções de conectividade de alta qualidade em qualquer lugar em terra, no mar ou no ar, e é um parceiro confiável para as principais empresas de telecomunicações do mundo, operadoras de rede móvel, governos, provedores de conectividade e serviços em nuvem, emissoras de televisão, operadores de plataformas de vídeo e proprietários de conteúdo. Com ~8,200 canais, a plataforma de Vídeo da SES tem um alcance incomparável de 366 milhões de domicílios, fornecendo serviços de mídia gerenciados para conteúdo linear e não linear. A empresa está listada nas bolsas de valores de Paris e Luxemburgo (Ticker: SESG). Mais informações estão disponíveis em: www.ses.com.

Sobre a ARSAT

Somos a empresa nacional de telecomunicações da Argentina com forte compromisso de gerar condições de conectividade iguais em todo o país. Nossos satélites geoestacionários, juntamente com a extensa rede de fibra ótica interligada em terra e um Data Center Tier III, fazem da ARSAT um Gateway de telecomunicações único e estratégico no hemisfério Sul do ocidente. Mais informações estão disponíveis em: www.arsat.com.ar