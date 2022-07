L’Association des producteurs japonais de saké et shōchū (Japan Sake and Shochu Makers Association, JSS), nouveau partenaire de l’Association de la sommellerie internationale, invitée à prendre part à l’Assemblée générale au Japon

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--L’Association des producteurs japonais de saké et shōchū (ci-après dénommée la « JSS ») a conclu un accord de partenariat auprès de l’Association de la sommellerie internationale (ci-après dénommée l’« ASI ») en mai dernier.

La JSS a échangé les salutations d’usage au cours de l’assemblée générale de l’ASI, tenue les 5 et 6 juillet au sein de l’hôtel « Nagoya Marriott Associa Hotel » au Japon, et participé au dîner de bienvenue donné la veille. Au cours de ce dîner, ils ont eu l’occasion de rencontrer des représentants d’associations de sommelier de 22 pays en visite au Japon. Le dîner de bienvenue a été accompagné de vin et de six variétés de saké japonais.

Les membres de l’ASI ont été invités à une excursion de deux jours organisée par l’Associaton des brasseurs de saké de « Mié » (Mie Sake Brewers Association) les 7 et 8 juillet. Les participants ont eu l’occasion de visiter quelques brasseries de saké de la préfecture de Mie, ainsi que le Grand sanctuaire d’Ise, renommé pour les liens historiques qu’il entretient avec le saké, et d’explorer les riches traditions et techniques utilisées pour la fabrication du bouillon « dashi » sur des sites de production de katsuobushi (flocons de bonite).

Des échanges avec les brasseries membres de la « Mie Sake Brewers Association », accompagnés d’une dégustation de saké, suivi de la Conférence internationale sur le saké à Mie, ont eu lieu le soir du 7 juillet à l’hôtel « Shima Kanko Hotel » qui a attiré l’attention du monde entier en 2016 pour avoir accueilli le SOMMET du G7 sur la péninsule de SHIMA. Un débat animé par six intervenants, dont M. Wouters, président de l’ASI, a porté sur les thèmes du potentiel du saké japonais et des initiatives internationales prévues par la JSS.

Des représentants d’associations de sommeliers du monde entier ont fourni un large éventail d'observations et d'informations sur la façon dont le saké pourrait être associé à différents styles de cuisine, et ont été nombreux à indiquer qu’ils aimeraient essayer de combiner le saké avec les spécialités culinaires de leur propre pays.

La réception a été l’occasion d’un superbe repas composé de huit plats proposant une cuisine mêlant saveurs inspirées du dashi japonais et influences traditionnelles françaises, associées à huit marques locales de saké, dans un ensemble mettant en valeur les trois spécialités locales de Mie—ingrédients, dashi et saké. Ce niveau d’hospitalité s’est avéré être une source d’émerveillement et d’inspiration pour les grands sommeliers internationaux qui ont eu la chance de pouvoir apprécier le bon équilibre des saveurs proposées.

Les présidents des associations de sommeliers belge, espagnole, mexicaine et serbe ont exprimé leur désir de vouloir travailler avec la JSS et de programmer des master classes autour du saké dans un proche avenir, démontrant ainsi l’intérêt considérable que les sommeliers ont développé pour cette boisson alcolisée.

À l’avenir, JSS coordonnera ses efforts avec l’ASI en proposant des dégustations de saké et des séminaires lors d’événements organisés par l’ASI.

Les liens de la « Japan Sake and Shochu Makers Association » sur les réseaux sociaux (Social networking service, SNS).

