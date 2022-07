Émirats arabes unis : TotalEnergies et ADNOC renforcent leur alliance stratégique

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

A l’occasion de la visite d’État à Paris de Son Altesse Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Président des Emirats arabes unis, TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) et Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), la compagnie nationale des Emirats arabes unis, ont signé un accord de partenariat stratégique qui vise à évaluer conjointement de nouvelles opportunités de croissance, notamment dans les domaines :

du développement de projets de production de gaz et de pétrole, aux Émirats arabes unis, pour assurer un approvisionnement en énergie durable des marchés et participer ainsi à la sécurité énergétique ;

de l’approvisionnement en diesel de la France par les Émirats arabes unis,

et d’un projet commercial de captage, de stockage et de valorisation du CO 2 (CCUS) aux Émirats arabes unis.

« Je suis heureux que TotalEnergies réaffirme et étende sa collaboration stratégique avec les Émirats arabes unis, au travers d’une coopération multi-énergies avec ADNOC, notre partenaire historique aux Émirats arabes unis. Notre partenariat sur l’ensemble de la chaîne de valeur énergétique permet à nos deux entreprises d’unir leurs forces pour contribuer à l’approvisionnement énergétique des marchés mondiaux, tout en réduisant les émissions de CO 2 de nos activités », a déclaré Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies.

« TotalEnergies est un partenaire stratégique de longue date très apprécié, et nous sommes très heureux de renforcer nos partenariats fructueux grâce à cet accord, dans un contexte où les Emirats arabes unis et la France renforcent leur coopération énergétique. Cet accord offre le potentiel d'accélérer notre croissance commune, et de créer de la valeur durable de manière plus forte, pour notre bénéfice mutuel. Nous sommes impatients de travailler avec TotalEnergies pour concrétiser les opportunités offertes par l'accord, sur l'ensemble de la chaîne de valeur énergétique, et cela afin de garantir, pour notre pays et dans le monde, une énergie plus sûre, plus abordable et plus durable », a déclaré Son Excellence Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, ministre de l'Industrie et des Technologies avancées des Émirats arabes unis, et Président-directeur général du Groupe ADNOC.

TotalEnergies aux Émirats arabes unis

TotalEnergies est présent aux Émirats arabes unis depuis plus de 80 ans et bénéficie d’un encrage solide dans le pays, reflété par la taille et la diversité de ses actifs et de ses partenariats. Elle est aujourd'hui la 1ère entreprise étrangère active dans le pays, toutes ses activités y étant présentes. En 2021, la production en quote-part de TotalEnergies était aux Emirats de 280 000 barils équivalent pétrole par jour (bep/j).

En partenariat avec ADNOC, TotalEnergies détient les participations suivantes :

10 % dans la concession ADNOC Onshore ;

20 % dans la concession offshore d’Umm Shaif & Nasr, et 5 % dans la concession offshore pétrolière de Lower Zakum ;

15 % dans ADNOC Gas Processing (anciennement GASCO) ;

5 % dans ADNOC LNG (anciennement ADGAS) ;

5 % dans la National Gas Shipping Company (NGSCO) ;

40 % dans la concession de gaz non conventionnel de Ruwais Diyab.

En partenariat Mubadala, TotalEnergies détient une participation de 24,5 % dans Dolphin Energy, le premier projet de commercialisation de gaz entre le Qatar, les Émirats arabes unis et Oman (2007).

TotalEnergies est présente dans la production d’électricité du pays depuis 2001 grâce à l’usine de dessalement et la centrale électrique de Taweelah, qui satisfait environ 10 % des besoins en eau et en électricité d’Abu Dhabi, en partenariat avec TAQA. Dans les renouvelables, TotalEnergies (20 %) est partenaire de Masdar et d’ADPF dans la première centrale solaire à concentration des Emirats arabes unis, inaugurée en 2013 avec une capacité de 109 MW. La Compagnie continue de se développer dans le secteur du solaire dans le pays, notamment dans le domaine de la production distribuée où elle occupe une position de leader.

Enfin, TotalEnergies est également l’un des leaders de la production et de la commercialisation de lubrifiants industriels et automobiles avec une usine de fabrication de lubrifiants aux Emirats qui approvisionne l’ensemble de la région.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présente dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

