美國西海岸知名學術醫療中心續簽六位數多年期隱私與安全代管服務協議

德州奧斯汀--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--CynergisTek, Inc. (NYSE American: CTEK)是一家領先的網路安全、隱私、法規遵循和IT稽核公司，幫助受嚴格監管行業的組織應對新出現的安全和隱私問題。公司宣布與加州一家擁有500多張床位的學術醫療中心續簽多年期協議。透過這種持續的合作關係，CynergisTek將為該客戶提供代表性的法規遵循協助合作夥伴計畫(CAPP)服務。此服務旨在透過網路安全代管服務，如企業風險評估、諮詢服務、互通性安全控制評估、滲透測試、醫療設備評估和供應商安全管理，提供一致的參與，以評估和報告協力廠商風險。

CynergisTek的專家團隊將繼續協助該客戶完善整體風險管理計畫，滿足法規遵循要求，並實現提高其網路安全控制的整體成熟度目標。

CynergisTek安全服務副總裁Dave Bailey表示：「這種長期合作夥伴關係令我們倍感振奮，因為我們能夠透過這種關係來展示我們作為客戶網路安全、隱私和法規遵循團隊延伸的價值。我們期待在提高網路風險計畫成熟度的過程中評估和驗證網路安全威脅，並提供相關建議，同時幫助他們從整體上完善計畫，從而以一種有影響力的方式繼續展開合作。」

CynergisTek執行長Mac McMillan表示：「這次續約象徵著我們為這家優秀機構提供了十多年的服務，並展示了我們希望與客戶建立的強大而持久的合作夥伴關係。在過去10年與這家組織的合作中，我們看到他們在改善安全狀況和文化方面進行了大量投入。他們為制定積極主動的計畫而做出的這種全組織的承諾和努力使我們非常願意與其合作並提供服務。」

關於CynergisTek, Inc.

CynergisTek是一家領先的網路安全諮詢公司，幫助醫療保健、政府和金融業等受嚴格監管行業的企業應對新出現的安全和隱私問題。CynergisTek將情報、專長和獨特方法相結合，以驗證公司的安全狀況並確保團隊完成演練、且準備好應對和抵禦威脅。自2004年以來，CynergisTek始終致力於聘用和保留擁有實際經驗和進階認證的專家，透過為相關產業協會做出貢獻來支持和教育該行業。如需瞭解更多資訊，請造訪www.cynergistek.com，或在Twitter或LinkedIn上關注我們。

關於前瞻性陳述的警示說明

本新聞稿包含與CynergisTek業務相關的某些前瞻性陳述。這些前瞻性陳述符合1933年證券法修訂版（「證券法」）第27A節以及1934年證券交易法修訂版（「交易法」）第21E節的含義，並且可以透過使用諸如「認為」、「預計」、「預期」、「將會」、「可能」、「想要」、「也許」、「將要」或類似表述等前瞻性術語加以識別。此類前瞻性陳述涉及已知和未知的風險和不確定性，包括但不限於與產品/服務開發相關的不確定性；漫長且不確定的銷售週期；獲得或維持專有智慧財產權保護的能力；未來的資本要求；來自其他供應商的競爭；公司供應商繼續以類似條款和價格向公司提供物資和服務的能力；公司成功參與競爭並引進增強功能和新功能以實現市場接受並與技術發展保持同步的能力；公司維持其品牌和聲譽以及保留或替換其重要客戶的能力；網路安全風險以及資訊技術系統損壞和中斷的風險；公司保留關鍵管理人員並成功整合新任高階主管人員的能力；公司根據可接受的條款完成收購、策略投資、進入新的業務範圍、資產分割、合併或其他交易的能力，或根本不具備這種能力；與新冠疫情的現有和最終影響相關的潛在風險和不確定性，包括政府當局為遏制新冠疫情爆發或控制其影響而可能採取的行動，以及新冠疫情可能對全球經濟和金融市場造成的消極影響；正在進行的烏克蘭戰爭的總體經濟影響，包括美國政府和其他國家政府實施的相關制裁的影響，以及烏克蘭戰爭和任何相關制裁導致的潛在報復的影響；以及可能導致實際結果與本文所述的預期、認為、估計或預計的結果存在實質性差異的其他因素。這些風險和不確定性中的某些內容已經或將會在公司提交給美國證券交易委員會的Form 10-K和Form 10-Q文件中有更詳細的描述，讀者可在http://www.sec.gov上查看這些文件。鑒於風險和不確定性，讀者不應過度依賴任何前瞻性陳述，並應認識到這些陳述是對未來結果的預測，可能不會依預期發生。上述許多風險已經因新冠肺炎疫情，包括其對醫療保健業的影響，或正在進行的烏克蘭戰爭而加劇，並可能進一步加劇。由於此處描述的風險和不確定性以及其他目前未預料到的因素的影響，實際結果可能與前瞻性陳述中的預期和歷史結果存在重大差異。無論是由於新資訊、未來事件或其他原因，CynergisTek均沒有義務（並明確否認任何此類義務）更新或更改其前瞻性陳述。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。