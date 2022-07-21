西海岸知名学术医疗中心续签六位数多年期隐私与安全托管服务协议

德克萨斯州奥斯汀--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--CynergisTek, Inc. (NYSE American: CTEK)是一家领先的网络安全、隐私、合规和IT审计公司，帮助受严格监管行业的组织应对新出现的安全和隐私问题。公司宣布与加州一家拥有500多张床位的学术医疗中心续签多年期协议。通过这种持续的合作关系，CynergisTek将为该客户提供标志性的合规协助合作伙伴计划(CAPP)服务。此服务旨在通过网络安全托管服务，如企业风险评估、咨询服务、互操作性安全控制评估、渗透测试、医疗设备评估和供应商安全管理，提供一致的参与，以评估和报告第三方风险。

CynergisTek的专家团队将继续协助该客户完善整体风险管理计划，满足合规要求，并实现提高其网络安全控制的整体成熟度的目标。

CynergisTek安全服务副总裁Dave Bailey表示：“这种长期合作伙伴关系令我们倍感振奋，因为我们能够通过这种关系来展示我们作为客户网络安全、隐私和合规团队延伸的价值。我们期待在提高网络风险计划成熟度的过程中评估和验证网络安全威胁，并提供相关建议，同时帮助他们从整体上完善计划，从而以一种有影响力的方式继续开展合作。”

CynergisTek首席执行官Mac McMillan表示：“这次续约标志着我们为这家优秀机构提供了十多年的服务，并展示了我们希望与客户建立的强大而持久的合作伙伴关系。在过去10年与这家组织的合作中，我们看到他们在改善安全状况和文化方面进行了大量投入。他们为制定积极主动的计划而做出的这种全组织范围的承诺和努力使我们非常愿意与之合作并提供服务。”

关于CynergisTek, Inc.

CynergisTek是一家领先的网络安全咨询公司，帮助医疗保健、政府和金融行业等受严格监管行业的企业应对新出现的安全和隐私问题。CynergisTek将情报、专长和独特方法相结合，以验证公司的安全状况并确保团队完成演练、且准备好应对和抵御威胁。自2004年以来，CynergisTek始终致力于聘用和保留拥有实际经验和高级认证的专家，通过为相关行业协会做出贡献来支持和教育该行业。如需了解更多信息，请访问www.cynergistek.com，或在Twitter或LinkedIn上关注我们。

关于前瞻性陈述的警示说明

本新闻稿包含与CynergisTek业务相关的某些前瞻性陈述。这些前瞻性陈述符合1933年证券法修订版（“证券法”）第27A节以及1934年证券交易法修订版（“交易法”）第21E节的含义，并且可以通过使用诸如“认为”、“预计”、“预期”、“将会”、“可能”、“想要”、“也许”、“将要”或类似表述等前瞻性术语加以识别。此类前瞻性陈述涉及已知和未知的风险和不确定性，包括但不限于与产品/服务开发相关的不确定性；漫长且不确定的销售周期；获得或维持专有知识产权保护的能力；未来的资本要求；来自其他供应商的竞争；公司供应商继续以类似条款和价格向公司提供物资和服务的能力；公司成功参与竞争并引入增强功能和新功能以实现市场接受并与技术发展保持同步的能力；公司维持其品牌和声誉以及保留或替换其重要客户的能力；网络安全风险以及信息技术系统损坏和中断的风险；公司保留关键管理人员并成功整合新任高管人员的能力；公司根据可接受的条款完成收购、战略投资、进入新的业务范围、资产剥离、合并或其他交易的能力，或根本不具备这种能力；与新冠疫情的现有和最终影响相关的潜在风险和不确定性，包括政府当局为遏制新冠疫情爆发或控制其影响而可能采取的行动，以及新冠疫情可能对全球经济和金融市场造成的消极影响；正在进行的乌克兰战争的总体经济影响，包括美国政府和其他国家政府实施的相关制裁的影响，以及乌克兰战争和任何相关制裁导致的潜在报复的影响；以及可能导致实际结果与本文所述的预期、认为、估计或预计的结果存在实质性差异的其他因素。这些风险和不确定性中的某些内容已经或将会在公司提交给证券交易委员会的Form 10-K和Form 10-Q文件中有更详细的描述，读者可在http://www.sec.gov上查看这些文件。鉴于风险和不确定性，读者不应过度依赖任何前瞻性陈述，并应认识到这些陈述是对未来结果的预测，可能不会按预期发生。上述许多风险已经因新冠肺炎疫情，包括其对医疗保健行业的影响，或正在进行的乌克兰战争而加剧，并可能进一步加剧。由于此处描述的风险和不确定性以及其他目前未预料到的因素的影响，实际结果可能与前瞻性陈述中的预期和历史结果存在重大差异。无论是由于新信息、未来事件或其他原因，CynergisTek均没有义务（并明确否认任何此类义务）更新或更改其前瞻性陈述。

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