Veza, a plataforma de segurança de dados baseada no poder da autorização, anuncia parceria com Google Cloud

PALO ALTO, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A Veza, a plataforma de segurança de dados baseada no poder da autorização, anunciou hoje uma parceria com a Google Cloud, incluindo integração de produtos que permite que clientes Google Cloud aproveitem os recursos da plataforma de segurança de dados da Veza em seu ecossistema de múltiplas nuvens.

Lançada recentemente em abril de 2022 após dois anos de construção furtiva, a Veza facilita o entendimento, gerenciamento e controle de quem pode e deve fazer o quê e com que dados. Com essa nova integração, clientes Google Cloud agora podem acessar diretamente os recursos da plataforma de segurança de dados baseada em autorização da Veza integrados com o Google Cloud Policy Analyzer para identificar, gerenciar e controlar identidades externas e contas de serviço para serviços Google Cloud (Looker, BigQuery e outros). Essa parceria reforça o relacionamento entre a Google e a Veza, que começou em 2021 quando a GV liderou os investimentos Série B na Veza e a GV Partner Karim Faris juntou-se ao conselho de administração da Veza.

“A nuvem está rapidamente se tornando a presença primária para organizações. Ao priorizar e investir na segurança, a Google Cloud alcançou uma posição diferenciada no mercado”, disse Tarun Thakur, cofundador e diretor executivo da Veza. “A integração inicial de produtos entre a Veza e a Google Cloud, demonstrada publicamente no evento Google Cloud Security Summit em maio desse ano, é um poderoso exemplo de como a inteligência do Authorization Graph da Veza pode aumentar a segurança dos dados de clientes Google Cloud. Ela mostra como os insights de relacionamento de identidade para dados da plataforma Veza podem ser inseridos diretamente no Google Cloud Policy Analyzer, permitindo que clientes protejam dados da Google Cloud (Looker, BigQuery, Google Storage Buckets etc.) e quais identidades de múltiplas nuvens (AD, Azure AD, Okta etc.) têm permissões e dados de múltiplas nuvens (AWS, Snowflake etc.) que estão sendo acessados por identidades Google Cloud.”

“Proteger ambientes em nuvem e dados contra crimes cibernéticos e ameaças é uma prioridade fundamental de organizações no mundo inteiro”, afirmou Sunil Potti, gerente geral e vice-presidente de segurança da nuvem na Google Cloud. “Agora, com a plataforma Veza disponível junto com a infraestrutura segura e global da Google Cloud, os clientes poderão rapidamente implantar as soluções que precisam para melhor entender, controlar e tomar decisões com segurança quanto aos seus dados em seus ambientes de múltiplas nuvens.”

A plataforma de segurança de dados da Veza agrega informação de identidade de humanos, contas de serviço e entidades de gerenciamento de identidade e acesso, além de dados de autorização de aplicativos e sistemas de dados, dando às organizações um plano de controle centralizado e baseado em SaaS para visualizar, gerenciar e realizar controles de acesso de dados através do Authorization Graph da Veza. A Veza integra-se a provedores de identidade de nuvem, SaaS e aplicativos personalizados e converte permissões e direitos específicos do sistema em uma linguagem de negócios comum e compreensível para humanos, visualizada na plataforma como permissões efetivas. A plataforma apresenta uma nova abordagem para segurança de dados permitindo que organizações abordem os principais casos de uso de segurança de dados em revisões e certificações de aplicativos SaaS e sistemas de dados, gerenciamento de acesso privilegiado a dados e aplicativos, segurança e governança de data lake, gerenciamento de direitos de nuvem e muito mais. Ela entrega insights priorizados, fornece fluxos de trabalho de acesso e recomendações acionáveis para remediação de contas com privilégios excessivos, permitindo que equipes de segurança e de TI corrijam anomalias e adequem as permissões das suas organizações para proteção contra ransomware e outras violações de dados.

À medida que organizações continuam se adaptando às crescentes demandas do trabalho remoto, híbrido e presencial, ambientes de múltiplas nuvens e nuvem híbridas, aqueles com vários provedores de dados, aplicativos, computação e sistema de infraestrutura distintos, estão se tornando o padrão. De acordo com o Flexera 2022 State of the Cloud Report, 89% da empresas entrevistadas utilizam múltiplas nuvens, com apenas 2% operando em nuvens privadas únicas e 9% em nuvens públicas únicas. Essa tendência está levando a uma rede de dados, relacionamentos e pontos de acesso distribuídos que estão mudando e são difíceis de rastrear e proteger.

A Veza e a Google Cloud já possuem vários clientes em comum implantados nos setores de SaaS, tecnologia de marketing, e mídia, incluindo a Vox Media.

“Para suportar o crescimento da Vox Media e atividade de fusões e aquisições sem comprometer a segurança, precisamos garantir que em todas as nossas marcas os usuários certos tenham acesso apenas aos dados que eles precisam acessar, e que tenhamos total visibilidade sobre o que eles podem fazer com tais dados”, afirma Ateeb Ahmad, diretor sênior de infraestrutura de TI da Vox Media. Com a Veza e a Google Cloud trabalhando juntas, podemos gerenciar perfeitamente os controles de acesso dos nossos dados para nossa maior fusão até hoje, e permissões para dados de escopo restrito mesmo que nossa presença na Google Cloud e em outras tecnologias cresça”.

“Os maiores benefícios das nuvens múltiplas e a mudança arquitetônica geracional dos modernos sistemas de dados também são seus maiores riscos: proteger dados, escalabilidade, flexibilidade e colaboração perfeita”, afirma Thakur. “Quando organizações permitem que trabalhadores transitem de uma nuvem a outra para aproveitarem dados em todo os seu ecossistema de múltiplas nuvens, elas promovem o crescimento, permitem mais inteligência e promovem a agilidade. Entretanto, tais aplicativos e sistemas de dados também são mais voláteis e estão mais expostos a riscos de cibercrimes e ransomware. Desenvolvemos especificamente a plataforma de autorização principal da Veza para a multinuvem para que organizações possam implementar rígidas políticas de governança de acesso. A Veza avalia continuamente essa políticas e permite fluxos de trabalho automatizados para revisões de acesso, remoção de acesso automatizado para combinações tóxicas e obsoletas, além de facilitar a concessão de acesso e solicitação para qualquer aplicativo, dados e serviço.”

Sobre a Veza

A Veza é a plataforma de segurança de dados que se baseia no poder da autorização. Nossa plataforma foi desenvolvida especificamente para ambientes híbridos de várias nuvens, para ajudar você a usar e compartilhar seus dados com segurança. A Veza facilita o entendimento, o gerenciamento e o controle de quem pode e deve fazer o quê e com que dados. Organizamos metadados de autorização em prestadores de serviços de identidade, sistemas de dados, prestadores de serviços em nuvem e aplicativos SaaS, tudo para enfrentar os desafios de segurança de dados mais difíceis da era moderna. Fundada em 2020, a empresa é financiada por investidores de primeira linha, incluindo Accel, Bain Capital, Ballistic Ventures, Blackstone, GV, Norwest Venture Partners e True Ventures. Saiba mais em veza.com. Você pode nos seguir no LinkedIn e no Twitter @vezainc.

