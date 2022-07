INNIO Waukesha e Detechtion Technologies Anunciam Cooperação Tecnológica

Christopher Smith, President and CEO of Detechtion Technologies, and Bud Hittie, President of INNIO Waukesha Inc. (Photo: Business Wire)

WAUKESHA, Wis.--(BUSINESS WIRE)--INNIO Waukesha Gas Engines Inc. (INNIO Waukesha) e Detechtion Technologies Inc. (Detechtion) anunciaram hoje uma cooperação tecnológica que irá expandir a conectividade de ativos, impulsionar um ecossistema digital centralizado no cliente e capacitar a transição de nossos clientes para a descarbonização. Esta solução digital abrangente e com base em nuvem dará suporte a uma nova profundidade de percepções e análises de ativos remotos mediante um conjunto de motores a gás natural e pacotes de compressores instalados.

A parceria tecnológica irá combinar a análise de motores Waukesha da INNIO com a tecnologia de monitoramento e otimização de compressão da Detechtion em uma única solução para estruturas de compressores novos e existentes. A solução ajuda os clientes a gerenciar remotamente seus ativos com segurança e em tempo real. O sistema antecipa eventos inesperados, determina se é necessária assistência, aprimora a produção de energia e reduz o tempo de inatividade de plantas.

"A solução abrangente combina a robustez da INNIO na análise de motores com a ampla gama de diagnósticos de compressores da Detechtion. Esta cooperação nos permite conduzir nossa estratégia centralizada no cliente, ajudando a conduzir a transição à emissão zero líquido", disse Bud Hittie, Presidente da INNIO Waukesha Inc., líder da marca de produtos Waukesha.

"Esta cooperação irá beneficiar a necessidade do setor por soluções que forneçam visibilidade mais profunda e melhor controle em todo a estrutura de compressores, ao otimizar as operações de operadores. As equipes de Waukesha da Detechtion e da INNIO têm uma riqueza de conhecimento e estão capacitadas para criar uma solução ainda mais poderosa que obtenha a acessibilidade que os clientes merecem", disse Christopher Smith, Presidente e Diretor Executivo da Detechtion Technologies. "A Detechtion vem criando emparelhamentos digitais e soluções inteligentes para fornecer a nossos clientes de compressão recursos de otimização e monitoramento há mais de 20 anos. Estamos animados em desenvolver uma solução combinada junto com a equipe Waukesha."

Sobre a INNIO

A INNIO é líder no fornecimento de soluções e serviços de energia que capacita setores e comunidades a fazer a energia sustentável funcionar hoje. Com nossas marcas de produtos Jenbacher e Waukesha e nossa plataforma digital myPlant, a INNIO oferece soluções inovadoras aos segmentos de geração e compressão de energia que ajudam setores e comunidades a gerar e gerenciar energia de modo sustentável enquanto navega no panorama em rápida transformação de fontes de energia tradicionais e ecológicas. Somos individuais em escopo, mas mundiais em escala. Com nossas soluções e serviços de energia flexíveis, escalonáveis e resilientes, estamos permitindo que nossos clientes gerenciem a transição de energia ao longo da cadeia de valor energética onde quer que estejam em sua jornada de transição.

A INNIO tem sede em Jenbach (Áustria), com outras operações primárias em Waukesha (Wisconsin, EUA) e Welland (Ontário, Canadá). Uma equipe de mais de 3.500 especialistas proporciona suporte durante o ciclo de vida dos mais de 54.000 motores entregues em todo o mundo mediante uma rede de serviços em mais de 80 países.

A classificação de ESG da INNIO a coloca em primeiro lugar entre mais de 500 empresas internacionais do setor de máquinas avaliadas pela Sustainalytics.

Para mais informação, acesse o site da INNIO em www.innio.com. Siga a INNIO no Twitter e LinkedIn.

Sobre a Waukesha – uma marca INNIO

Os motores Waukesha da INNIO estabelecem um padrão do setor para baixas emissões, flexibilidade de combustível e alta confiabilidade. Variando de 335 a 5.000 HP, nossos motores potentes e enxutos fornecem soluções de compressão a gás e geração de energia distribuídas. Os mais recentes modelos e atualizações de motores Waukesha ajudam os operadores a manter a conformidade com emissões sem sacrificar a excelência operacional, como intervalos de manutenção estendidos, flexibilidade de combustível e maior potência. Seja instalando energia em um local ou modernizando o conjunto existente, a Waukesha tem motores e peças novos e recondicionados, bem como kits de atualização para conversões e modificações, todos com garantia OEM e respaldados por 115 anos de experiência em motores.

A Waukesha se conecta com nossos clientes a nível local para uma resposta rápida às suas necessidades de serviço, ao oferecer suporte aprimorado através de nossa ampla rede de distribuidores e fornecedores de soluções com peças, serviços e ofertas digitais. Os motores Waukesha da INNIO são projetados em Waukesha (Wisconsin, EUA) e fabricados em Welland (Ontário, Canadá).

Para mais informação, acesse o site da INNIO em www.innio.com. Siga a INNIO no Twitter e LinkedIn.

Sobre a Detechtion Technologies

A Detechtion Technologies é a provedora de otimização de ativos com liderança de mercado em 'Upstream Oil & Gas', ao economizar milhões de dólares por ano a nossos clientes, permitir que operem com mais eficiência, além de operar com mais segurança e respeito ao meio ambiente. A Detechtion lidera a transformação digital e a otimização da compressão de gás natural, produtos químicos para campos petrolíferos e outras operações de produção com 'Asset Performance Management' (APM), Industrial Internet of Things (IIoT) e soluções móveis. Desde 1999, milhares de usuários dependem da Detechtion Technologies para otimizar mais de 10.000 ativos em todo o mundo.

