SoftServe’s “Open Eyes” Fund is Accepting Global Donations to Help Ukraine (Graphic: Business Wire)

AUSTIN, Texas--(BUSINESS WIRE)--SoftServe, een toonaangevend digitaal autoriteit en adviesbureau, heeft aangekondigd dat zijn “Open Eyes”-fonds nu wereldwijde donaties accepteert om Oekraïne te ondersteunen. Als directe reactie op de Russische invasie heeft het fonds zijn capaciteit uitgebreid om internationale bijdragen te accepteren voor humanitaire inspanningen voor Oekraïners die lijden onder het conflict. Donaties zijn vrijgesteld van belasting.

SoftServe heeft liefdadigheidsinstellingen en NGO’s financieel ondersteund van 1993 tot 2014. Het “Open Eyes”-fonds werd in 2014 opgericht met de missie om medewerkers in staat te stellen op te komen voor de ontwikkeling van Oekraïne en de organisaties die actief werken om het land te verbeteren door creatieve ideeën en initiatieven te implementeren die worden ondersteund door samenwerking steun. Sinds het begin van de Russische invasie in februari 2022 ligt de focus van “Open Eyes” op het helpen van de bevolking van Oekraïne door kritieke behoeften in de meest risicogebieden te dekken. Meer dan 400 medewerkers van SoftServe hebben zich vrijwillig aangemeld. “Open Eyes” heeft geld ingezameld en meer dan 320 ton humanitaire hulp geleverd via haar centrum in Wroclaw, Polen. Deze uitgebreide capaciteit zorgt voor aanzienlijk meer fondsenwerving.

