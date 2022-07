SoftServe’s “Open Eyes” Fund is Accepting Global Donations to Help Ukraine (Graphic: Business Wire)

AUSTIN, Texas--(BUSINESS WIRE)--SoftServe, une autorité du numérique et une société de conseil, de premier plan, a annoncé que son fonds « Open Eyes » acceptait désormais les dons internationaux pour soutenir l’Ukraine. En réponse directe à l’invasion russe, le fonds a élargi sa capacité à accepter des contributions internationales pour soutenir les efforts humanitaires en faveur des Ukrainiens souffrant du conflit. Les dons sont exonérés d’impôt.

SoftServe a apporté son aide financière à des associations caritatives et des ONG de 1993 à 2014. Le fonds « Open Eyes » a été fondé en 2014 avec pour mission de donner aux collaborateurs les moyens de défendre le développement de l’Ukraine, et aux organisations travaillant activement à améliorer le pays, de mettre en œuvre des idées et des initiatives créatives grâce à un soutien collaboratif. Depuis le début de l’invasion russe en février 2022, l’objectif d’« Open Eyes » a été d’aider le peuple ukrainien en couvrant les besoins vitaux des zones les plus à risque. Plus de 400 collaborateurs de SoftServe se sont portés volontaires. « Open Eyes » a collecté des dons et livré plus de 320 tonnes d’aide humanitaire via son centre de Wroclaw, en Pologne. Cette capacité élargie va maintenant permettre une augmentation significative de la collecte de fonds.

« Nous sommes on ne peut plus reconnaissants envers notre sponsor fiscal et les communautés mondiales qui ont choisi de se rallier à nos amis, familles et collègues sur le terrain en Ukraine », a déclaré Taras Vervega, responsable du fonds caritatif « Open Eyes ». « L’expansion internationale de notre initiative est une nouvelle façon de montrer comment nos collaborateurs peuvent s’unir pour amplifier nos efforts bénévoles et humanitaires visant à soutenir le peuple ukrainien. »

Le fonds « Open Eyes » fournit une aide humanitaire à toute l’Ukraine sous forme de nourriture et de médicaments. Grâce à Ecologistics, le sponsor fiscal du fonds, les dons aux États-Unis seront exonérés d’impôts.

« C’est un privilège pour l’équipe d’Ecologistics, ici en Californie, que de travailler avec Open Eyes et d’apporter notre soutien dans le cadre de cet apport particulièrement important d’aide humanitaire transocéanique au peuple ukrainien », a commenté Michael Jencks, président du conseil d’administration d’Ecologistics.

Visitez le site Web de l’entreprise pour faire un don ou en savoir plus sur le fonds « Open Eyes » de SoftServe.

À propos de SoftServe

SoftServe est une autorité du numérique qui conseille et fournit à l’avant-garde de la technologie. Nous révélons, transformons, accélérons, et optimisons la façon dont les entreprises et les sociétés éditrices de logiciels fonctionnent. Nos solutions de bout en bout et notre expertise permettent innovation, qualité et rapidité dans les secteurs verticaux des soins de santé, de la vente au détail, de l’énergie, de la fabrication et des services financiers. Nous donnons aux entreprises et aux éditeurs de logiciels les moyens de (ré)identifier la différenciation, d’accélérer le développement de solutions et d’opposer une concurrence vigoureuse appliquée au marché d’aujourd’hui, où que vous soyez.

À propos d’Ecologistics

Ecologistics est une société à but non lucratif, 501(c)(3), basée en Californie, et dont la devise est « Se réunir-collaborer-agir » (Convene-Collaborate-Act). Ecologistics crée des stratégies, des outils et des modèles pour les organisations qui soutiennent la durabilité environnementale et économique, et encouragent la justice sociale. Nous développons, menons et parrainons fiscalement divers programmes et projets qui fournissent des informations, encouragent la collaboration, génèrent des débats, inspirent l’action, et engagent la collectivité.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.