Boomi攜手野村綜合研究所支持各行各業的業務數位化

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--智慧連接和自動化領導者Boomi™今天宣布與日本領先的智庫和系統整合商野村綜合研究所(NRI)達成新的合作協議。Boomi和NRI對整合平臺即服務(iPaaS)在當今數位經濟時代對企業營運的價值擁有共同的理解，並基於此推出適用於所有行業的IT現代化和資料整合使用案例服務。

NRI DX平臺部門資深董事總經理Hideki Saito表示：「近年來，雲端服務迅速在企業IT領域得以普及。Boomi AtomSphere平臺將幫助我們的客戶滿足其IT現代化和資料整合需求。我們將共同為解決客戶最緊迫的多項業務挑戰做出貢獻。」

NRI透過整合軟體即服務(SaaS)產品支援企業業務轉型，並認為整合平臺對企業挖掘其資料的價值愈發重要。在整個企業環境中，資料變得日益分散並被儲存在各種系統、應用程式和互相隔絕的工作流程中。因此使用iPaaS進行資料整合和綜合資料管理至關重要。根據451 Research的報告，「四分之一的組織擁有超過50個不同的資料封閉環境(data silo)」 1。NRI在比較了各種iPaaS產品後，根據清晰的授權結構、易於開發和學習，以及穩定性等方面的考量而選擇了Boomi AtomSphere™平臺。

Boomi日本業務發展部主管Kazunori Hori表示：「隨著雲端服務在日本的使用範圍逐步擴大，傳統的整合工具在滿足需求方面日益乏力，對iPaaS的需求將快速成長。Boomi將提升NRI的諮詢和系統實作支援服務，幫助客戶快速有效地變革其企業營運。我們已經與NRI的客戶啟動了實作專案，並致力於與NRI合作，使所有行業都能方便快捷地進行SaaS資料整合和統一資料管理。」

作為一家類別領先的全球軟體即服務(SaaS)公司，Boomi擁有超過2萬名客戶、由10萬多名會員組成的不斷擴大的用戶社群，以及由800多家合作夥伴組成的全球網路，公司名列iPaaS領域規模居前的全球系統整合商(GSI)行列。

Boomi已連續八年在Gartner®企業整合平臺即服務(EiPaaS)的魔力象限中被認可為領導者(Leader)。

該公司最近獲得了平臺即服務(PaaS)類別的Globee®金獎，並在《CRN合作夥伴計畫指南》中獲得了著名的五星級評價。該權威指南列出了產業領先的技術供應商最值得關注的合作夥伴計畫。這些供應商透過IT通路提供創新產品和靈活服務。Boomi的雲端原生、低程式碼平臺幫助所有產業的組織連接資料應用程式、簡化工作流程，並提供更為綜合的客戶體驗。

其他資源

Gartner免責聲明：

Gartner，《企業整合平臺即服務魔力象限》，Eric Thoo、Keith Guttridge、Bindi Bhullar、Shameen Pillai、Abhishek Singh，2021年9月29日

Gartner不為其研究出版刊物中所涉及的任何廠商、產品或服務提供背書，也不建議技術用戶只選擇評比最高或其他指定的廠商。Gartner研究出版刊物由Gartner研究機構的觀點所組成，不應理解為對事實的陳述。Gartner對本研究不作任何明示或暗示的擔保，包括任何適銷性或適用於任何特定目的的擔保。GARTNER和Magic Quadrant是Gartner, Inc.和/或其附屬公司在美國和國際上的註冊商標和服務商標，經許可在此使用。保留所有權利。註：2014年至2019年，Boomi被稱為Dell Boomi。

關於Boomi

Boomi透過其雲端原生、統一、開放和智慧的平臺，隨時隨地為每個人與世界萬物建立即時連接。Boomi的整合平臺即服務(iPaaS)因其速度、易用性和較低的總體擁有成本而受到全球2萬多家客戶的信賴。作為推動對資料進行智慧使用的先驅，Boomi的願景是使客戶和合作夥伴能夠快速輕鬆地發現、管理和協調資料，同時將應用程式、流程和人員連結起來，以獲得更好、更快的結果。如需瞭解更多資訊，請造訪http://www.boomi.com。

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1 451 Research，資訊驅動的法規遵循和洞察力，由Sinequa委託，Paige Bartley，2020年6月。）

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