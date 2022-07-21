Boomi携手野村综合研究所支持各行各业的业务数字化

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--智能连接和自动化领导者Boomi™今天宣布与日本领先的智库和系统集成商野村综合研究所(NRI)达成新的合作协议。Boomi和NRI对集成平台即服务(iPaaS)在当今数字经济时代对企业运营的价值拥有共同的理解，并基于此推出面向所有行业的IT现代化和数据集成用例服务。

NRI DX平台部门高级董事总经理Hideki Saito表示：“近年来，云服务迅速在企业IT领域得以普及。Boomi AtomSphere平台将帮助我们的客户满足其IT现代化和数据整合需求。我们将共同为解决客户最紧迫的多项业务挑战做出贡献。”

NRI通过整合软件即服务(SaaS)产品支持企业业务转型，并认为集成平台对企业挖掘其数据的价值愈发重要。在整个企业环境中，数据变得日益分散并被存储在各种系统、应用和互相隔绝的工作流程中。因此使用iPaaS进行数据整合和综合数据管理至关重要。根据451 Research的报告，“四分之一的组织拥有超过50个不同的数据孤岛(data silo)” 1。NRI在比较了各种iPaaS产品后，基于清晰的许可结构、易于开发和学习，以及稳定性等方面的考量而选择了Boomi AtomSphere™平台。

Boomi日本业务发展部主管Kazunori Hori表示：“随着云服务在日本的使用范围逐步扩大，传统的集成工具在满足需求方面日益乏力，对iPaaS的需求将快速增长。Boomi将提升NRI的咨询和系统实施支持服务，帮助客户快速有效地变革其企业运营。我们已经与NRI的客户启动了实施项目，并致力于与NRI合作，使所有行业都能方便快捷地进行SaaS数据整合和统一数据管理。”

作为一家类别领先的全球软件即服务(SaaS)公司，Boomi拥有超过2万名客户、由10万多名会员组成的不断扩大的用户社区，以及由800多家合作伙伴组成的全球网络，公司位列iPaaS领域规模居前的全球系统集成商(GSI)行列。

Boomi已连续八年在Gartner®企业集成平台即服务(EiPaaS)的魔力象限中被认可为领导者。

该公司最近获得了平台即服务(PaaS)类别的Globee®金奖，并在《CRN合作伙伴计划指南》中获得了著名的五星级评价。该权威指南列出了行业领先的技术供应商最值得关注的合作伙伴计划。这些供应商通过IT渠道提供创新产品和灵活服务。Boomi的云原生、低代码平台帮助所有行业的组织连接数据应用、简化工作流程，并提供更为综合的客户体验。

其他资源

Gartner免责声明：

Gartner，《企业集成平台即服务魔力象限》，Eric Thoo、Keith Guttridge、Bindi Bhullar、Shameen Pillai、Abhishek Singh，2021年9月29日

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关于Boomi

Boomi通过其云原生、统一、开放和智能的平台，随时随地为每个人与世界万物建立即时连接。Boomi的集成平台即服务(iPaaS)因其速度、易用性和较低的总体拥有成本而受到全球2万多家客户的信赖。作为推动对数据进行智能使用的先驱，Boomi的愿景是使客户和合作伙伴能够快速轻松地发现、管理和编排数据，同时将应用、流程和人员联系起来，以获得更好、更快的结果。如需了解更多信息，请访问http://www.boomi.com。

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1 451 Research，信息驱动的合规性和洞察力，由Sinequa委托，Paige Bartley，2020年6月。）

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