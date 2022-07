Phillips 66 og H2 Energy Europe indgår en joint venture-aftale og skaber et europæisk netværk af brinttankstationer

HOUSTON og ZURICH--(BUSINESS WIRE)--Phillips 66 (NYSE: PSX) og H2 Energy Europe ("H2 Energy") meddelte i dag, at de har indgået en 50-50 joint venture-aftale med henblik på etablering og drift af et netværk af brinttankstationer og skabelsen af et grønt brintøkosystem i Tyskland, Østrig og Danmark.

JET H2 Energy Austria GmbH (JET H2 Energy), som udgør joint venture-aftalen mellem datterselskaberne Phillips 66 Limited og H2 Energy Europe SA, forener Phillips 66's store ekspertise inden for detailhandel med H2 Energys erfaringer og ekspertise inden for brint. JET H2 Energy bliver en central aktør i branchen og vil sætte skub i udviklingen af brint som brændstof i Europa. Det nye selskab planlægger at etablere cirka 250 brinttankstationer inden 2026.

"Det er vores mål at gøre brint til en førende energibærer inden for emissionsfri mobilitet. Vi vil skabe ligevægt i de involverede aktørers interesser i hele brintværdikæden og skabe et bæredygtigt brintøkosystem,” udtaler Olaf Borbor, administrerende direktør for JET H2 Energy.

"Phillips 66 er med stor succes til stede på detailmarkedet i Europa med sit brand JET®. H2 Energy har en dokumenteret track record inden for skabelsen af et vellykket grønt brintøkosystem i Schweiz. Parternes kompetencer supplerer derfor hinanden ideelt i den næste fase i udviklingen af brintøkonomien."

JET H2 Energy vil søge og udvælge steder (greenfield-udvikling, JET® og kundesteder), etablere og drive brinttankstationer til både tunge og lette køretøjer og personbiler (FCEV'er), forsyne brinttankstationerne med grøn brint og opbygge relationer med kunder og originaludstyrsproducenter.

JET H2 Energy vil drage fordel af sit tætte samarbejde med Hyundai Hydrogen Mobility, der er eksklusiv europæisk forhandler af Hyundai Xcient-brintbrændselscellelastbilen.

Ledelsesteamet består af Olaf Borbor (CEO), Markus Wolf (CFO) og Jonas Erdmann (Commercial Manager). Det tyske hovedkvarter er baseret i Hamborg.

Phillips 66 Limited er en kombineret energiproduktions- og logistikvirksomhed hjemhørende i Storbritannien. Virksomheden er et datterselskab under og 100 % ejet af Phillips 66. Phillips 66 har med flere end 1.000 JET®-stationer en stærk tilstedeværelse på markedet i Europa og via joint venture-samarbejdet Coop Mineraloel AG et voksende netværk til optankning af brint i Schweiz.

H2 Energy Europe med hovedsæde i Schweiz er et joint venture mellem selskabet Trafigura Pte Ltd., der handler med råvarer, og H2 Energy Holding AG, en førende brintleverandør i Europa med investeringer i produktion, distribution og anvendelse af grøn brint. H2 Energy var gennem sine tilknyttede selskaber den første til at udvikle og levere brintbrændselscellelastbiler til kommercielle brugere og skabe et grønt brintbrændstof-økosystem i Schweiz.