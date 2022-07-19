鵬鼎控股攜手 Blue Yonder 開展業務策略轉型

中國深圳 & SCOTTSDALE, Ariz.--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--為支援企業發展策略並完成業務轉型，全球領先的印刷電路板供應商鵬鼎控股（深圳）股份有限公司選擇與數位供應鏈及全渠道訂單交付領導者 Blue Yonder 合作，開展供應鏈計畫流程轉型。鵬鼎控股將採用 Blue Yonder Luminate® 計畫中的供應計畫解決方案。

鵬鼎控股 (Avary Holding) 主要從事各類印刷電路板的設計、研發、製造與銷售業務。該公司成品和元件廣泛應用於各類通訊、電腦和消費電子品中。為避免手動計畫流程，提高供應鏈效率，鵬鼎控股選擇了 Blue Yonder 解決方案。

透過採用 Blue Yonder 解決方案，鵬鼎控股將能：

提升對產能和庫存周轉率的可見性。

改善計畫團隊人員結構，降低人力成本。

降低庫存、最佳化產能利用、提高供應鏈效率。

得益於 Blue Yonder 供應計畫解決方案，鵬鼎控股將能全面打通供應鏈計畫流程。該公司還將在滿足需求的各項宏觀目標之間達成平衡，就物料短缺情景規劃展開合作，並採用規範指導性推薦，作出更快速、更準確的決策，讓缺貨降到最低、庫存周轉速度達到最高，最終達成提供最佳客戶體驗的目的。

Blue Yonder 亞太區總裁 Antonio Boccalandro 表示：「鵬鼎控股希望獲得的是能高效支援其成長的強大解決方案。藉由採用 Blue Yonder 解決方案，他們將從現有的自動與手動混合工作環境轉變為智慧的端到端整合系統，這將大幅推動企業的未來發展。”

其它資源：

進一步瞭解 Blue Yonder Luminate 計畫中的供應計畫解決方案。

關於Blue Yonder

Blue Yonder 是全球領先的數位化供應鏈及全渠道交付提供商。我們的智慧化端到端平台幫助零售商、製造商和物流商流暢地預測、回應和履行客戶需求。攜手 Blue Yonder，您將能作出自動化程度與獲利都更高的業務決策，亦可推動企業成長、重塑客戶體驗。Blue Yonder - Fulfill your Potential™ blueyonder.com

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