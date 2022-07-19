鹏鼎控股携手 Blue Yonder 开展业务战略转型

中国深圳 & SCOTTSDALE, Ariz.--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--为支持企业发展战略并实现业务转型，全球领先的印制电路板供应商 — 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司，选择与数字供应链及全渠道订单交付领导者 Blue Yonder 合作，开展供应链计划流程转型。鹏鼎控股将实施 Blue Yonder Luminate® 计划套件中的供应计划解决方案。

鹏鼎控股 (Avary Holding) 主要从事各类印制电路板的设计、研发、制造与销售业务。该公司成品和组件广泛应用于各类通讯、计算机和消费电子品中。为消除手动计划流程，提高供应链效率，鹏鼎控股选择了 Blue Yonder 解决方案。

通过实施 Blue Yonder 解决方案，鹏鼎控股将能：

提升对产能和库存周转率的可视性。

优化计划团队人员结构，降低人力成本。

降低库存，优化产能利用，提高供应链效率。

得益于 Blue Yonder 供应计划解决方案，鹏鼎控股将能全面打通供应链计划流程。该公司还将在满足需求的各项宏观目标之间达成平衡，就物料短缺情景规划开展协作，并采用规范指导性推荐，作出更快速、更准确的决策，实现缺货最小化、库存周转最快化，最终达成优化客户体验的目的。

Blue Yonder 亚太区总裁 Antonio Boccalandro 表示：“鹏鼎控股希望获得的是能高效支持其成长的强大解决方案。通过实施 Blue Yonder 解决方案，他们将从当前的部分自动、部分手动工作环境转变为智能的端到端集成系统，这将很大程度上推动企业的未来发展。”

其它资源：

进一步了解 Blue Yonder Luminate 计划套件中的供应计划解决方案。

关于Blue Yonder

Blue Yonder 是全球领先的数字化供应链和全渠道交付提供商。我们的智能化端到端平台帮助零售商、制造商和物流商无缝预测、响应和履行客户需求。携手Blue Yonder，您将能作出更加自动化、更加盈利的业务决策，推动企业成长，重塑客户体验。Blue Yonder - Fulfill your Potential™ blueyonder.com

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