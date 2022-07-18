PQE Group第二季最新動態：宣佈收購United Pharma Technologies Inc.和Quintian Pharma，並設立兩家新辦事處

義大利佛羅倫斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--2022年上半年，由女性擁有的生命科學領域品質顧問公司PQE Group取得非常優異的成果。在2021年締造20%的營收成長後，這家義大利母公司集團確認了發展計畫，宣佈進行兩項收購，在墨爾本（澳洲）成立新法律實體，並在布宜諾斯艾利斯（阿根廷）設立新辦事處。

正如2022年初所陳述的，集團已經實施了大部分的全球員工發展計畫，在世界各地新招聘了近400名員工，其中200名員工位於義大利或美國，其次是PQE Group的墨西哥關係機構。

這家由Gilda D'Incerti管理的公司以美國和拉丁美洲業務為重心，已經開啟兩家公司的收購流程，宣佈位於紐澤西州的服務公司United Pharma Technologies Inc.和馬爾他的Quintian Pharma加盟。

公司的購併模式一改傳統方式，採用聯盟的概念，目的是與世界各地當地市場的不同實體交換股份並創建緊密的聯盟，以便更快、更有效率地擴大專案的人員規模和能力。

「在我們與眾不同的購併活動中，我們的目標是與企業家而不僅僅是公司接觸，帶來令雙方受益的商業發展構想，並分享相同的願景、使命和網路，以整體組織的型態行事。」——PQE Group執行副總裁兼董事會股權合夥人Danilo Neri。

Claude Vella Bonanno管理的Quintian Pharma致力於為製藥業提供服務和支援，遵循所有歐盟關於新產品的指令。PQE Group將以大股東(51%)的身分加入董事會並支援這家顧問機構的策略性成長，該機構專門為中東地區客戶提供歐盟藥物警戒標準相關應用服務。

總部位於美國紐澤西州的服務機構United Pharma Technologies Inc.成立於2014年，目前由Vasantha Madasu管理。她將以美國和墨西哥關係機構當地合作夥伴的身分加入PQE Group，並被任命為美洲區人才長。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。