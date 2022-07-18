PQE Group第二季最新動態：宣佈收購United Pharma Technologies Inc.和Quintian Pharma，並設立兩家新辦事處

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The first half of 2022 has closed highly positively for PQE Group, the global women-owned quality consulting company for Lifesciences. The Italian parent Group, after having concluded 2021 with + 20% increase in revenues, confirms its development plan with the announcement of two acquisitions and a new legal entity in Melbourne (Australia) and a new office in Buenos Aires (Argentina). As stated at the beginning of 2022, most of the global staff development plan has been implemented with almost 400 new hires around the world, 200 of which are located in Italy or the US, followed by the PQE Group Mexican Affiliate. With a strong focus on the United States and Latin America, the company managed by Gilda D'Incerti has started the acquisition process of two firms, announcing the affiliation of United Pharma Technologies Inc., a service company based in New Jersey, and Quintian Pharma, based in Malta.

  • The first half of 2022 has closed highly positively for PQE Group, the global women-owned quality consulting company for Lifesciences. The Italian parent Group, after having concluded 2021 with + 20% increase in revenues, confirms its development plan with the announcement of two acquisitions and a new legal entity in Melbourne (Australia) and a new office in Buenos Aires (Argentina). As stated at the beginning of 2022, most of the global staff development plan has been implemented with almost 400 new hires around the world, 200 of which are located in Italy or the US, followed by the PQE Group Mexican Affiliate. With a strong focus on the United States and Latin America, the company managed by Gilda D'Incerti has started the acquisition process of two firms, announcing the affiliation of United Pharma Technologies Inc., a service company based in New Jersey, and Quintian Pharma, based in Malta.

義大利佛羅倫斯--()--(美國商業資訊)--2022年上半年，由女性擁有的生命科學領域品質顧問公司PQE Group取得非常優異的成果。在2021年締造20%的營收成長後，這家義大利母公司集團確認了發展計畫，宣佈進行兩項收購，在墨爾本（澳洲）成立新法律實體，並在布宜諾斯艾利斯（阿根廷）設立新辦事處

正如2022年初所陳述的，集團已經實施了大部分的全球員工發展計畫，在世界各地新招聘了近400名員工，其中200名員工位於義大利或美國，其次是PQE Group的墨西哥關係機構。

這家由Gilda D'Incerti管理的公司以美國和拉丁美洲業務為重心，已經開啟兩家公司的收購流程，宣佈位於紐澤西州的服務公司United Pharma Technologies Inc.和馬爾他的Quintian Pharma加盟。

公司的購併模式一改傳統方式，採用聯盟的概念，目的是與世界各地當地市場的不同實體交換股份並創建緊密的聯盟，以便更快、更有效率地擴大專案的人員規模和能力。

「在我們與眾不同的購併活動中，我們的目標是與企業家而不僅僅是公司接觸，帶來令雙方受益的商業發展構想，並分享相同的願景、使命和網路，以整體組織的型態行事。」——PQE Group執行副總裁兼董事會股權合夥人Danilo Neri。

Claude Vella Bonanno管理的Quintian Pharma致力於為製藥業提供服務和支援，遵循所有歐盟關於新產品的指令。PQE Group將以大股東(51%)的身分加入董事會並支援這家顧問機構的策略性成長，該機構專門為中東地區客戶提供歐盟藥物警戒標準相關應用服務。

總部位於美國紐澤西州的服務機構United Pharma Technologies Inc.成立於2014年，目前由Vasantha Madasu管理。她將以美國和墨西哥關係機構當地合作夥伴的身分加入PQE Group，並被任命為美洲區人才長

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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聯絡方式：
PQE Group – 媒體辦公室
+39 3491512075 | pressoffice@pqegroup.com

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