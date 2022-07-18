PQE Group第二季度更新：宣布收购United Pharma Technologies Inc.和Quintian Pharma，并设立两家新办事处

意大利佛罗伦萨--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--2022年上半年，由女性拥有的生命科学领域质量咨询公司PQE Group取得了非常积极的成果。在2021年实现了20%的营收增长后，这家意大利母公司集团确认了其发展计划，宣布进行两项收购，在墨尔本（澳大利亚）成立新法律实体，并在布宜诺斯艾利斯（阿根廷）设立新办事处。

正如2022年初所陈述的那样，集团已经实施了大部分的全球员工发展计划，在世界各地新招聘了近400名员工，其中200员工位于意大利或美国，其次是PQE Group的墨西哥关联机构。

这家由Gilda D'Incerti管理的公司以美国和拉丁美洲业务为重，已经开启两家公司的收购流程，宣布了新泽西服务公司United Pharma Technologies Inc.和马耳他Quintian Pharma的加盟。

公司的并购模式一改传统方式，借鉴了联盟的概念，目的是与世界各地当地市场的不同实体交换股份并创建紧密的联盟，以便更快更有效地扩大项目的人员规模和能力。

“在我们与众不同的并购活动中，我们的目标是与企业家而不仅仅是公司接触，带来令双方受益的商业发展理念，并通过分享相同的愿景、使命和网络作为一个整体组织行事。”——PQE Group执行副总裁兼董事会股权合伙人Danilo Neri。

Claude Vella Bonanno管理的Quintian Pharma致力于为制药业提供服务和支持，遵循所有欧盟关于新产品的指令。PQE Group将作为大股东(51%)加入董事会并支持这家咨询机构的战略发展，后者专门为中东地区客户提供欧盟药物警戒标准相关应用服务。

总部位于美国新泽西州的服务机构United Pharma Technologies Inc.成立于2014年，目前由Vasantha Madasu管理。她将作为美国和墨西哥关联机构的当地合作伙伴加入PQE Group，并被任命为美洲区首席人才官。

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