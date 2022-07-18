PQE Group第二季度更新：宣布收购United Pharma Technologies Inc.和Quintian Pharma，并设立两家新办事处

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The first half of 2022 has closed highly positively for PQE Group, the global women-owned quality consulting company for Lifesciences. The Italian parent Group, after having concluded 2021 with + 20% increase in revenues, confirms its development plan with the announcement of two acquisitions and a new legal entity in Melbourne (Australia) and a new office in Buenos Aires (Argentina). As stated at the beginning of 2022, most of the global staff development plan has been implemented with almost 400 new hires around the world, 200 of which are located in Italy or the US, followed by the PQE Group Mexican Affiliate. With a strong focus on the United States and Latin America, the company managed by Gilda D'Incerti has started the acquisition process of two firms, announcing the affiliation of United Pharma Technologies Inc., a service company based in New Jersey, and Quintian Pharma, based in Malta.

  • The first half of 2022 has closed highly positively for PQE Group, the global women-owned quality consulting company for Lifesciences. The Italian parent Group, after having concluded 2021 with + 20% increase in revenues, confirms its development plan with the announcement of two acquisitions and a new legal entity in Melbourne (Australia) and a new office in Buenos Aires (Argentina). As stated at the beginning of 2022, most of the global staff development plan has been implemented with almost 400 new hires around the world, 200 of which are located in Italy or the US, followed by the PQE Group Mexican Affiliate. With a strong focus on the United States and Latin America, the company managed by Gilda D'Incerti has started the acquisition process of two firms, announcing the affiliation of United Pharma Technologies Inc., a service company based in New Jersey, and Quintian Pharma, based in Malta.

意大利佛罗伦萨--()--(美国商业资讯)--2022年上半年，由女性拥有的生命科学领域质量咨询公司PQE Group取得了非常积极的成果。在2021年实现了20%的营收增长后，这家意大利母公司集团确认了其发展计划，宣布进行两项收购，在墨尔本（澳大利亚）成立新法律实体，并在布宜诺斯艾利斯（阿根廷）设立新办事处

正如2022年初所陈述的那样，集团已经实施了大部分的全球员工发展计划，在世界各地新招聘了近400名员工，其中200员工位于意大利或美国，其次是PQE Group的墨西哥关联机构。

这家由Gilda D'Incerti管理的公司以美国和拉丁美洲业务为重，已经开启两家公司的收购流程，宣布了新泽西服务公司United Pharma Technologies Inc.和马耳他Quintian Pharma的加盟。

公司的并购模式一改传统方式，借鉴了联盟的概念，目的是与世界各地当地市场的不同实体交换股份并创建紧密的联盟，以便更快更有效地扩大项目的人员规模和能力。

在我们与众不同的并购活动中，我们的目标是与企业家而不仅仅是公司接触，带来令双方受益的商业发展理念，并通过分享相同的愿景、使命和网络作为一个整体组织行事。——PQE Group执行副总裁兼董事会股权合伙人Danilo Neri。

Claude Vella Bonanno管理的Quintian Pharma致力于为制药业提供服务和支持，遵循所有欧盟关于新产品的指令。PQE Group将作为大股东(51%)加入董事会并支持这家咨询机构的战略发展，后者专门为中东地区客户提供欧盟药物警戒标准相关应用服务。

总部位于美国新泽西州的服务机构United Pharma Technologies Inc.成立于2014年，目前由Vasantha Madasu管理。她将作为美国和墨西哥关联机构的当地合作伙伴加入PQE Group，并被任命为美洲区首席人才官

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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PQE Group – 媒体办公室
+39 3491512075 | pressoffice@pqegroup.com

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