萊卡公司在Kingpins New York展示創新牛仔面料

德拉瓦州威明頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--為服裝和個人護理產業開發創新與永續纖維和科技解決方案的全球領軍企業萊卡公司(The LYCRA Company)，將於7月20至21日在位於紐約市Pier 36的Kingpins New York現場展示其最新的牛仔面料產品。公司將展示由LYCRA® ADAPTIV纖維、LYCRA® DUAL COMFORT科技，以及其他業界領先牛仔面料纖維所製作的樣品。

LYCRA® ADAPTIV是正在申請專利的革命性纖維，能夠製造「一種尺碼適合多種身形」的服裝。這種服裝可用一種尺碼適用於不同的身形，還能提供第二層皮膚般的質感，擁有卓越的復原能力和舒適的支撐力。

萊卡公司牛仔面料業務資深策略經理Rita Ratskoff表示：「消費者擁有不同的身形，將會影響服裝的合身度和舒適性。LYCRA® ADAPTIV纖維擁有更高的身形容忍度，有望降低服裝退貨率，並有助於以更少的款式來減少服裝加工廢棄物。」

LYCRA® DUAL COMFORT科技結合了彈性織物的舒適貼合度、乾爽舒適的排汗管理，以及LYCRA® T400® A EcoMade纖維。該纖維68%的成分都來自於永續原材料，包括回收和再生材料。

在萊卡公司攤位，參觀者還可以看到創新的牛仔面料解決方案——LYCRA® XTRA LIFE™品牌創新的牛仔面料解決方案系列，包括LYCRA® Anti-Slip纖維、LYCRA® dualFX®科技和LYCRA® T400®纖維。這些方案能夠生產持久耐用的服裝，並讓設計師放心地開發重度水洗面料和仿舊外觀。

公司將展出使用回收材料製作的牛仔面料，適用於那些致力於減少廢棄物，尋求永續面料的服裝製造商。LYCRA® EcoMade纖維含有20%的回收成分，而COOLMAX®和THERMOLITE® EcoMade科技則由100%的織物廢料製成。

萊卡公司永續性總監Jean Hegedus表示：「萊卡公司致力於採用再生和回收材料來開發出一系列創新的永續解決方案。這些解決方案將提升客戶產品的性能，同時盡可能減少環境影響。我們非常高興再次在Kingpins舉行現場展示，推廣公司的永續牛仔面料纖維。這些面料有助於減少廢棄物、並為循環再利用打下基礎。」

Hegedus將於7月21日上午11:30參加在Kingpins舉行的專題研討會，主題為「對話：牛仔面料變革者」。研討會聚集了聯合國意識時尚與生活方式網路(United Nations Conscious Fashion and Lifestyle Network)旗下各公司的代表，該組織的成員公司正在加速牛仔面料領域的變革。與會人士將討論業界如何加強永續作業方式並推動集體行動以達成聯合國永續發展目標的承諾。

Kingpins New York是牛仔面料業界僅限受邀者參加的活動，地點是曼哈頓籃球城Pier 36。如欲瞭解更多資訊，請造訪kingpinsshow.com/shows/new-york/。

關於萊卡公司

萊卡公司為服飾和個人護理產業生產創新纖維，並提供科技解決方案。萊卡公司總部位於美國德拉瓦州威明頓市，其創新產品、技術專長、永續解決方案以及強大行銷支援享譽世界。萊卡公司擁有眾多首屈一指的消費者及行業品牌：包括LYCRA®（萊卡®）、LYCRA HyFit®（萊卡HyFit®）、LYCRA®（萊卡®）T400®、COOLMAX®、THERMOLITE®、ELASPAN®、SUPPLEX®及TACTEL®。萊卡公司業務可追溯至1958年，獨創的彈性紗線LYCRA®（萊卡®）纖維誕生。如今，萊卡公司專注於為客戶產品增添價值，開發獨特創新方案，以迎合消費者對舒適和持久性能的要求。如欲瞭解更多資訊，敬請造訪www.thelycracompany.com。

LYCRA®（萊卡®）、dualFX®、T400®、XTRA LIFE™、COOLMAX®和THERMOLITE®是萊卡公司擁有的商標。

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