莱卡公司在Kingpins New York展示创新牛仔面料

特拉华州威明顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--为服装和个人护理行业开发创新与可持续纤维和技术解决方案的全球领军企业莱卡公司(The LYCRA Company)将于7月20至21日在位于纽约市Pier 36的Kingpins New York现场展示其最新的牛仔面料产品。公司将展示由LYCRA® ADAPTIV纤维、LYCRA® DUAL COMFORT技术，以及其他业界领先牛仔面料纤维所制作的样品。

LYCRA® ADAPTIV是一种正在申请专利的革命性纤维，能够打造“一种尺码多种身形”服装。这种服装可用一种尺码匹配不同的身形，还能提供第二皮肤般的质感，拥有卓越的复原能力和舒适的支撑力。

莱卡公司牛仔面料业务高级战略经理Rita Ratskoff表示：“消费者拥有不同的身形，将会影响服装的合身度和舒适性。LYCRA® ADAPTIV纤维拥有更高的身形容忍度，有望降低服装退货率，并通过更少的款式来减少服装加工废弃物。”

LYCRA® DUAL COMFORT技术结合了弹性织物的舒适贴合度、干爽舒适的排汗管理，以及LYCRA® T400® A EcoMade纤维。该纤维68%的成分都来自可持续原材料，包括回收和可再生材料。

在莱卡公司展台，参观者还可以看到创新的牛仔面料解决方案——LYCRA® XTRA LIFE™品牌创新的牛仔面料解决方案系列，包括LYCRA® Anti-Slip纤维、LYCRA® dualFX®技术和LYCRA® T400®纤维。这些方案能够生产持久耐用的服装，并让设计师放心地开发重度水洗面料和做旧外观。

公司将展出使用回收材料制作的牛仔面料，适用于那些致力于减少废弃物，寻求可持续面料的服装制作商。LYCRA® EcoMade纤维含有20%的回收成分，而COOLMAX®和THERMOLITE® EcoMade技术则由100%的织物废料制成。

莱卡公司可持续总监Jean Hegedus表示：“莱卡公司致力于采用可再生和回收材料，开发出一系列创新的可持续解决方案。这些解决方案将提升客户产品的性能，同时尽可能减少环境影响。我们非常高兴再次在Kingpins举行现场展示，推广公司的可持续牛仔面料纤维。这些面料有助于减少废弃物、并为循环利用打下基础。”

Hegedus将于7月21日上午11:30参加在Kingpins举行的专题研讨会，主题为“对话：牛仔面料变革者”。研讨会汇聚了联合国意识时尚与生活方式网络(United Nations Conscious Fashion and Lifestyle Network)旗下各公司的代表，该组织的成员公司正在加速牛仔面料领域的变革。与会人士将讨论行业如何通过提升可持续实践、推动联合行动来实现联合国可持续发展目标的承诺。

Kingpins New York是牛仔面料行业仅限受邀者参加的活动，地点位于曼哈顿篮球城Pier 36。如需了解更多信息，请访问kingpinsshow.com/shows/new-york/。

关于莱卡公司

莱卡公司为服饰和个人护理行业生产创新纤维，并提供领先技术方案。莱卡公司总部位于美国特拉华州威尔明顿市，其创新产品、技术、可持续解决方案以及强大市场支持享誉世界。莱卡公司拥有众多领先消费者及行业品牌：包括LYCRA®（莱卡®）、LYCRA HyFit®（莱卡HyFit®）、LYCRA®（莱卡®）T400®、COOLMAX®、THERMOLITE®、ELASPAN®、SUPPLEX®及TACTEL®。莱卡公司业务可追溯至1958年，独创氨纶纤维—氨纶纱线LYCRA®（莱卡®）纤维诞生。如今，莱卡公司专注为客户产品增值，通过开发独特创新方案，满足消费者对舒适和持久性能的要求。如需了解更多信息，敬请访问www.thelycracompany.com。

LYCRA®（莱卡®）、dualFX®、T400®、XTRA LIFE™、COOLMAX®和THERMOLITE®是莱卡公司拥有的商标。

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