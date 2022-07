The LYCRA Company apresenta inovações em jeans na Kingpins New York

The LYCRA Company showcases denim innovations at Kingpins NYC. (Photo: Business Wire)

WILMINGTON, Del.--(BUSINESS WIRE)--The LYCRA Company, líder mundial no desenvolvimento de soluções de fibra e tecnologia inovadoras e sustentáveis para os setores de vestuário e cuidados pessoais, está expondo seus produtos mais recentes para jeans pessoalmente na Kingpins New York de 20 a 21 de julho no Pier 36 em Nova York. A empresa está apresentando amostras feitas com fibra LYCRA® ADAPTIV, tecnologia LYCRA® DUAL COMFORT e suas outras fibras de jeans com liderança no setor.

A fibra LYCRA® ADAPTIV é uma fibra revolucionária pendente de patente que cria roupas de "tamanho único" que se adaptam a diferentes formas de corpo dentro de um tamanho. Também proporciona um efeito de segunda pele com excelente recuperação e poder de caimento confortável.

"Os clientes têm diferentes tipos de corpo e isto pode afetar o ajuste e o conforto da roupa", disse Rita Ratskoff, gerente de estratégia sênior de jeans da The LYCRA Company. "Ao oferecer maior tolerância à forma, a fibra LYCRA® ADAPTIV tem o potencial de reduzir os retornos de vestuário e o desperdício de fabricação, ao permitir a diminuição de padrões."

A tecnologia LYCRA® DUAL COMFORT combina o ajuste confortável de tecidos elásticos, o conforto fresco e seco ao administrar a umidade e a fibra LYCRA® T400® A EcoMade, feita com 68% de recursos sustentáveis, incluindo conteúdo reciclado e renovável.

No estande da The LYCRA Company, os visitantes da exposição também podem encontrar soluções inovadoras de jeans da família de soluções inovadoras de jeans da marca LYCRA® XTRA LIFE™, incluindo fibra LYCRA® Anti-Slip, tecnologia LYCRA® dualFX® e fibra LYCRA® T400®. Eles criam roupas duradouras e duráveis que permitem que os designers desenvolvam lavagens pesadas e visuais de desgaste sem medo.

Para os fabricantes de roupas que buscam ofertas sustentáveis que reduzam o desperdício, o jeans que usa materiais reciclados estará em exposição. A fibra LYCRA® EcoMade possui 20% de conteúdo reciclado e tecnologias EcoMade COOLMAX® e THERMOLITE® são feitas a partir de 100% de resíduos têxteis.

"The LYCRA Company está comprometida em desenvolver uma gama inovadora de soluções sustentáveis feitas com conteúdo renovável e reciclado que irá aprimorar o desempenho das ofertas de nossos clientes, minimizando seu impacto ambiental", disse Jean Hegedus, diretor de sustentabilidade da The LYCRA Company. "Estamos animados por estar pessoalmente na Kingpins novamente para promover nossas fibras sustentáveis de jeans que ajudam a reduzir o desperdício e preparar o terreno para a circularidade."

Hegedus irá participar de uma discussão em grupo na Kingpins em 21 de julho às 11h30, por título "Conversando com Denim Changemakers". Este grupo reúne representantes de empresas da Rede Consciente de Moda e Estilo de Vida das Nações Unidas, cujos membros estão acelerando as transformações no setor de jeans. Os participantes irão discutir os compromissos do setor para aumentar as práticas sustentáveis e promover ações coletivas a fim de atingir as Metas de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.

A Kingpins New York é um evento apenas para convidados da comunidade de jeans no Pier 36 / Basketball City em Manhattan. Para mais informação, acesse kingpinsshow.com/shows/new-york/.

