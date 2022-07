FICO et Network International renforcent leur partenariat pour aider les prêteurs du Moyen-Orient et d'Afrique à développer l'économie numérique

DUBAÏ, Émirats Arabes Unis et LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Le fournisseur mondial de logiciels d'analyse FICO et Network International, le facilitateur pionnier du commerce numérique au Moyen-Orient et en Afrique (MEA), ont aujourd'hui annoncé avoir élargi leur partenariat pour offrir aux prêteurs les solutions les plus puissantes en matière de protection contre la fraude et de gestion du crédit. Ces solutions, disponibles en mode hébergé par Network International, aideront les prestataires de services financiers à développer l'économie numérique dans la région.

Les deux sociétés travaillent ensemble depuis 2017, lorsque Network International a commencé à fournir à ses clients la solution mondiale pionnière de protection contre la fraude au crédit, FICO® Falcon® Fraud Manager, qui protège plus de 2,6 milliards de cartes de paiement dans le monde. Désormais, les prêteurs pourront utiliser Falcon chez Network International pour protéger tous les comptes bancaires de détail.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le lien suivant : https://www.fico.com/en/products/fico-falcon-fraud-manager.

Network International installe également le système de gestion des décisions FICO® Blaze Advisor® dans ses centres de données, afin de pouvoir offrir des services de gestion de crédit hébergés aux prêteurs. Les banques et autres prestataires de crédit peuvent utiliser ces services pour approuver en temps réel les demandes de crédit tout en contrôlant les risques, et pour gérer leur portefeuille de comptes avec des offres et des décisions hautement ciblées et conscientes des risques.

Hany Fekry, Directeur Général de la Division du Traitement chez Network International, a commenté : "Nous sommes ravis d'élargir notre partenariat avec FICO pour renforcer davantage notre proposition de valeur de gestion du crédit à nos clients au MEA. Au cours des dernières années, nous avons assisté à une transition accélérée vers les paiements numériques dans la région, ce qui a rendu les contrôles de crédit pour les décisions en temps réel plus importants que jamais. En tant que facilitateur leader du commerce numérique, nous continuons d'anticiper, de nous adapter et de progresser sur les tendances en évolution avec la référence mondiale en matière de décision et de prévention contre la fraude. Nous sommes certains que les solutions technologiques innovantes de FICO, combinées à notre expertise locale, amélioreront notre portefeuille de solutions et contribueront à consolider notre position de leader sur le marché".

"Le faible coût d'entrée de nos services de gestion des décisions signifie que les prêteurs de toutes tailles auront accès à nos solutions de pointe", a déclaré Mark Farmer, qui gère les relations avec les partenaires de FICO dans la région EMEA. "Nos solutions seront un grand avantage non seulement pour les prêteurs de la région, mais aussi pour leurs clients. Nous nous attendons à ce que notre partenariat élargi avec Network International se traduise par une réduction des pertes dues à la fraude, une meilleure protection des consommateurs et, en fin de compte, de meilleures offres de crédit".

