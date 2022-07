Topcon e James Roe Jr. di Imperiale Racing debuttano negli sport motoristici europei partecipando al Campionato Italiano Gran Turismo

The Topcon partnership with racecar driver James Roe Jr. has grown to now include European racing, with the recent selection of Roe as a team driver in the prestigious Italian GT Endurance Championship. (Photo: Business Wire)

LIVERMORE, California--(BUSINESS WIRE)--La partnership tra Topcon Positioning Group e il pilota automobilistco James Roe Jr. ha ampliato il proprio ambito per includere le corse europee, con la recente selezione di Roe quale pilota di scuderia nel prestigioso Campionato Italiano Gran Turismo. In solida ascesa nelle classifiche del programma della serie di corse statunitensi Indy Lights, competerà nelle rimanenti prove del Campionato Italiano Gran Turismo 2022 che si tiene dal 14 al 17 luglio presso il famoso Autodromo Internazionale del Mugello, in Toscana.

“Sono davvero entusiasta, non solo di essere stato selezionato tra i piloti della Lamborghini Huracàn GT3 Evo numero 9 di Imperiale Racing, ma anche di avere l’opportunità di collaborare con Topcon in Europa”, ha affermato Roe.

“Il settore della tecnologia per l’edilizia e quello delle corse sono accomunate dal modo in cui acquisiscono i dati e li utilizzano per migliorare la precisione e l’accuratezza, che si tratti della creazione di una superficie di pavimentazione piuttosto che di una gara percorsa a oltre 320 kmh. Man mano che le soluzioni tecnologiche per la pavimentazione continuano a ottimizzare la sicurezza dei tracciati, ad aumentare la velocità dei circuiti e a diminuire i costi operativi, l’affiliazione del nostro team con Topcon non avrebbe potuto essere più pregnante di oggi. Abbiamo potuto constatare come, ad esempio, gli appaltatori ricorrano alla tecnologia di ripavimentazione di Topcon a Silverstone o nella riprogettazione del tracciato di Yas Marina ad Abu Dhabi e siamo lieti di poter presentare il marchio Topcon a un pubblico del tutto nuovo, quello delle corse europee, tramite la serie del Campionato di Gran Turismo. Da irlandese, sono particolarmente entusiasta che Topcon punti a espandere il successo del programma di corse nordamericano ai suoi clienti europei avvalendosi della nostra scuderia”, ha ribadito Roe.

Roe continuerà a competere nella serie Indy Lights presentata da Cooper Tires, per poi mettersi al volante della Lamborghini numero 9 sul tracciato dell’Autodromo di Vallelunga, nei pressi di Roma, il 16 e 17 settembre, per poi proseguire nello storico Autodromo Nazionale di Monza, dal 7 al 9 ottobre.

Sebbene gli autodromi italiani siano un palcoscenico insolito per Topcon, la presenza dell’azienda sul territorio nazionale non lo è affatto, secondo Ray O’Connor, presidente e amministratore delegato di Topcon Positioning Systems.

“Sono anni che siamo fornitori di prodotti di precisione in Italia, dove siamo in procinto di aprire un nuovo centro di formazione avanzato per i clienti a Concordia”, ha dichiarato O’Connor. “Oltre al settore edile, il centro si concentrerà sul settore agricolo, un mercato servito anche da Lamborghini Trattori, la società antesignana dell’iconico costruttore di auto la cui vettura numero 9 è responsabile per l’ingresso di James Roe nel Campionato di Gran Turismo, ultima di una lunga serie di connessioni. Siamo impazienti di affiancare James in questa serie di gare e di far parte del suo costante successo nelle corse. In ultima analisi, l’obiettivo del nostro coinvolgimento in questo programma di corse è il desiderio di dimostrare il nostro apprezzamento per i clienti”.

Ulteriori informazioni su Topcon e James Roe Jr. sono disponibili alla pagina topconpositioning.com/james-roe.

Informazioni su James Roe Jr.

James Roe è uno dei maggiori piloti automobilistici irlandesi. Nato nell’Isola di smeraldo, ora vive negli Stati Uniti dove ha mietuto successi in ogni serie a cui ha partecipato finora. jamesroejr.com

Informazioni su Topcon Positioning Group

Topcon Positioning Group, sempre un passo avanti nella tecnologia e nei vantaggi per i clienti, è una società di progettazione, produzione e distribuzione leader del settore di soluzioni per la misurazione di precisione e i flussi di lavoro destinate ai mercati edili, geospaziali e agricoli globali. La sede generale di Topcon Positioning Group è a Livermore, in California, Stati Uniti (topconpositioning.com, LinkedIn, Twitter, Facebook). La direzione europea è a Capelle a/d IJssel, nei Paesi Bassi. Fondata nel 1932, Topcon Corporation (topcon.com) è quotata presso la Borsa di Tokyo (7732).

