彪馬簽下跑得最快的在世女運動員Elaine Thompson-Herah

全球運動品牌彪馬已簽下獲得五次奧運冠軍、跑得最快的在世女運動員Elaine Thompson-Herah。（照片：美國商業資訊）

全球運動品牌彪馬已簽下獲得五次奧運冠軍、跑得最快的在世女運動員Elaine Thompson-Herah。（照片：美國商業資訊）

俄勒岡州尤金--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球運動品牌彪馬已簽下獲得五次奧運冠軍、跑得最快的在世女運動員Elaine Thompson-Herah。在2022年世界田徑錦標賽即將在美國俄勒岡州尤金舉行之前，這位30歲的牙買加女性將進一步提升彪馬令人印象深刻的田徑運動員名單。

Elaine Thompson-Herah是歷史上第一位在連續兩屆奧運會中贏得「短跑雙料冠軍」的女性，在2016年里約奧運會和2020年東京奧運會上均獲得100公尺和200公尺金牌。除了歷史性的奧運成就之外，在2021年於美國尤金舉行的普雷方丹經典賽(Prefontaine Classic)中，Elaine Thompson-Herah以10.54秒的成績成為跑得最快的在世女性。

彪馬執行長Bjørn Gulden表示：「我們很高興Elaine選擇加入彪馬大家庭。她的速度體現了我們的品牌所代表的一切。Elaine去年跑出女子歷史上第二快的成績，與世界紀錄僅差0.05秒。她真的以100公尺世界紀錄為目標，我們希望用最具創新性的高效能產品協助她達成目標。」

彪馬在田徑領域有著悠久而豐富的歷史，自2002年以來一直贊助牙買加田徑管理協會。Elaine Thompson-Herah現在加入她的牙買加同胞、短跑超級英雄、世界紀錄保持者、奧運金牌得主尤塞恩·波特(Usain Bolt)的行列。

Elaine Thompson-Herah表示：「我覺得彪馬就是合適的夥伴，這家公司已經與世界上跑得最快的人合作了幾十年。我很高興成為這個精英團體的一員，迫不及待地想要開始。我真的很想打破100公尺世界紀錄。目前的記錄已經34年沒有打破了。現在正是時候。我想我還有很多可以釋放的潛力。」

關於彪馬

彪馬是全球首屈一指的運動品牌之一，致力於設計、開發、銷售並行銷各種鞋類、服裝以及配件產品。70多年來，彪馬一直為全球最快的運動健將打造速度飛快的產品，不懈地推動運動和文化的發展。彪馬提供足球、跑步和訓練、籃球、高爾夫以及賽車運動等類別的運動表現或運動啟發型生活用品。它與知名設計師和品牌通力合作，將運動影響力融入街頭文化和時尚。彪馬集團旗下品牌包括：彪馬、Cobra Golf以及stichd。彪馬產品遠銷120多個國家和地區，全球約有1.6萬名員工，總部位於德國黑佐根奧拉赫。

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