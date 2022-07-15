彪马签下跑得最快的在世女运动员Elaine Thompson-Herah

俄勒冈州尤金--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球运动品牌彪马已签下五次获得奥运会冠军、跑得最快的在世女运动员Elaine Thompson-Herah。在2022年世界田径锦标赛即将在美国俄勒冈州尤金举行之前，这位30岁的牙买加女性将进一步提升彪马令人印象深刻的田径运动员名单。

Elaine Thompson-Herah是历史上第一位连续两届奥运会赢得“短跑双料冠军”的女性，在2016年里约奥运会和2020年东京奥运会上均获得100米和200米金牌。除了她历史性的奥运成就之外，在2021年于美国尤金举行的普雷方丹经典赛(Prefontaine Classic)中，Elaine Thompson-Herah以10.54秒的成绩成为跑得最快的在世女性。

彪马首席执行官Bjørn Gulden表示：“ 我们很高兴Elaine选择加入彪马大家庭。她的速度体现我们作为品牌所代表的一切。Elaine去年跑出了女子历史第二快的成绩，跟世界纪录仅差0.05秒。她真的以100米世界纪录为目标，我们希望用我们最具创新性的高性能产品帮助她实现这一目标。”

彪马在田径领域有着悠久而丰富的历史，自2002年以来一直赞助牙买加田径管理协会。Elaine Thompson-Herah现在加入了她的牙买加同胞、短跑超级英雄、世界纪录保持者、奥运会金牌得主尤塞恩·博尔特(Usain Bolt)的行列。

Elaine Thompson-Herah表示：“ 我觉得彪马就是合适的伙伴，这家公司已经与世界上跑得最快的人合作了几十年。我很高兴成为这个精英团体的一员，迫不及待地想开始。我真的很想打破100米世界纪录。目前的记录已经34年没有打破了。现在是时候打破了。我想我还有很多可以释放的潜力。”

关于彪马

彪马是全球领先的体育品牌之一，致力于设计、开发、销售并营销各种鞋类、服装以及配件产品。70多年来，彪马一直通过为全球最快的运动健将打造飞一般的产品，不懈推动体育和文化向前发展。彪马提供足球、跑步和培训、篮球、高尔夫以及赛车运动等品类的性能或运动启发型生活用品。它与知名设计师和品牌通力合作，将体育影响力融入街头文化和时尚。彪马集团旗下品牌包括：彪马、Cobra Golf以及stichd。彪马产品远销120多个国家和地区，全球范围内约1.6万名员工，总部位于德国黑措根奥拉赫。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。