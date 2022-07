Global sports brand PUMA has signed five-time Olympic champion and fastest woman alive Elaine Thompson-Herah. (Photo: Business Wire)

EUGENE, Oregon--(BUSINESS WIRE)--Het wereldwijde sportmerk PUMA heeft de vijfvoudig Olympisch kampioen en de snelste vrouw ter wereld Elaine Thompson-Herah getekend. De 30-jarige Jamaicaan zal de indrukwekkende selectie van atletiekatleten van het bedrijf verder versterken in de aanloop naar de Wereldkampioenschappen atletiek 2022 in Eugene, Oregon, VS.

Elaine Thompson-Herah is de eerste vrouw in de geschiedenis die de “sprint double” wint op opeenvolgende Olympische Spelen, waarbij ze goud veroverde op zowel de 100 meter als de 200 meter op de Olympische Spelen van 2016 in Rio en opnieuw op de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. Afgezien van haar historische Olympische prestaties, werd Elaine Thompson-Herah de snelste vrouw ter wereld toen ze in 2021 10,54 seconden liep op de Prefontaine Classic in Eugene, VS.

“ We zijn verheugd dat Elaine ervoor heeft gekozen om lid te worden van de PUMA-familie”, zegt PUMA-CEO Bjørn Gulden. “ Met haar snelheid belichaamt ze alles waar we als merk voor staan. Elaine liep vorig jaar de op een na snelste tijd in de geschiedenis van vrouwen en is slechts 0,05 seconden verwijderd van een wereldrecord. Ze mikt echt op het wereldrecord op de 100 meter en we willen haar helpen dat doel te bereiken met onze meest innovatieve prestatieproducten.”

