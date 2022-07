PUMA signe la femme la plus rapide du monde, Elaine Thompson-Herah

Global sports brand PUMA has signed five-time Olympic champion and fastest woman alive Elaine Thompson-Herah. (Photo: Business Wire)

Global sports brand PUMA has signed five-time Olympic champion and fastest woman alive Elaine Thompson-Herah. (Photo: Business Wire)

EUGENE, Oregon--(BUSINESS WIRE)--La marque mondiale de sport PUMA a signé avec la quintuple championne olympique et la femme la plus rapide du monde, Elaine Thompson-Herah. La Jamaïcaine âgée de 30 ans vient encore allonger l'impressionnante liste d'athlètes d'athlétisme de la marque juste avant les Championnats du monde d'athlétisme de 2022 à Eugene, dans l'Oregon, aux États-Unis.

Elaine Thompson-Herah est la première femme de l'histoire à remporter le « doublé sprint » aux Jeux olympiques pour la deuxième fois consécutive, en décrochant l'or au 100 m et au 200 m aux J.O. de Rio en 2016 et de nouveau aux J.O. de Tokyo en 2020. Outre ses exploits olympiques historiques, Elaine Thompson-Herah est devenue la femme la plus rapide du monde lorsqu'elle a couru en 10,54 secondes lors du Prefontaine Classic à Eugene, aux États-Unis, en 2021.

« Nous sommes très heureux qu'Elaine ait choisi de rejoindre la famille PUMA », a déclaré Bjørn Gulden, CEO de PUMA. « Sa vitesse lui fait incarner tout ce que notre marque représente. Elaine a réalisé le deuxième meilleur temps féminin l'année dernière et elle n'est qu'à 0,05 seconde du record du monde. Elle vise vraiment le record du monde du 100 m et nous voulons l'aider à atteindre cet objectif avec nos produits de performance les plus innovants ».

PUMA a un long et riche passé dans le domaine de l'athlétisme et la marque sponsorise l'Association administrative d'athlétisme de la Jamaïque depuis 2002. Elaine Thompson-Herah rejoint désormais son compatriote jamaïcain, le super-héros du sprint, détenteur du record du monde et médaillé d'or olympique, Usain Bolt.

« PUMA m'a tout simplement paru être le bon choix, une marque qui travaille avec l'homme le plus rapide du monde depuis des décennies », a déclaré Elaine Thompson-Herah. « Je suis très heureuse de faire partie d'un tel groupe d'élite et j'ai hâte de commencer. Je veux vraiment battre le record du monde du 100 m. Le record actuel est invaincu depuis 34 ans. Il est grand temps maintenant. Je pense que j'ai encore plein de choses à libérer ».

PUMA

PUMA est l'une des plus grandes marques de sport au monde. Elle conçoit, développe, vend et commercialise des chaussures, des vêtements et des accessoires. Depuis plus de 70 ans, PUMA fait progresser le sport et la culture sans relâche en créant des produits rapides pour les athlètes les plus rapides du monde. PUMA propose des produits de performance et de mode de vie inspirés du sport dans des catégories comme le football, la course à pied et l'entraînement, le basket-ball, le golf et les sports mécaniques. La société collabore avec des designers et des marques de renom afin d'introduire des influences sportives dans la culture de rue et la mode. Le groupe PUMA possède les marques PUMA, Cobra Golf et stichd. La société distribue ses produits dans plus de 120 pays, emploie environ 16 000 personnes dans le monde entier et son siège social se trouve à Herzogenaurach, en Allemagne.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.