彪馬與200公尺短跑新秀Abby Steiner簽約

俄勒岡州尤金--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球運動品牌彪馬(PUMA)已簽下22歲的美籍田徑運動員Abby Steiner。她在美國戶外錦標賽200公尺決賽中以21.77秒的成績獲勝，成為今年全球200公尺短跑中速度排名第二的女子。她將參加今年夏天在美國俄勒岡州尤金舉行的世界田徑錦標賽。

Abby是女子室內200公尺美國紀錄和全美大學體育協會(NCAA)紀錄（室外）保持人，在2018年獲選為「全美最佳高中女運動員」。她保持著100公尺10.90秒和200公尺21.77秒的個人最佳成績。今年稍早，她獲選為「全美年度女子徑賽運動員」，並獲得「2022年本田田徑運動獎」。

在今年6月的NCAA錦標賽中締造了大學紀錄後不久，Abby Steiner在俄勒岡州尤金市舉行的女子200公尺比賽中以21.77秒的成績贏得她的第一個全美冠軍。

彪馬跑步運動行銷負責人Pascal Rolling表示：「Abby Steiner是田徑領域備受期待的未來之星。我們相信她會有輝煌的職業生涯，我們想在她的身邊支持她。」

Abby Steiner表示：「彪馬的績優運動員名單令人印象深刻，成為其中一員的感覺太棒了。我很高興現在成為彪馬大家庭的一員，我迫不及待想要大展身手。」

關於彪馬

彪馬是全球首屈一指的運動品牌之一，致力於設計、開發、銷售並行銷各種鞋類、服裝以及配件產品。70多年來，彪馬一直為全球最快的運動健將打造速度飛快的產品，不懈地推動運動和文化的發展。彪馬提供足球、跑步和訓練、籃球、高爾夫以及賽車運動等類別的運動表現或運動啟發型生活用品。它與知名設計師和品牌通力合作，將運動影響力融入街頭文化和時尚。彪馬集團旗下品牌包括：彪馬、Cobra Golf以及stichd。彪馬產品遠銷120多個國家和地區，全球約有1.6萬名員工，總部位於德國黑佐根奧拉赫。

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