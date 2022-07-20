彪马与200米短跑新星Abby Steiner签约

俄勒冈州尤金--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球运动品牌彪马(PUMA)已签下22岁的美籍田径运动员Abby Steiner。她在美国户外锦标赛200米决赛中以21.77秒的成绩获胜，成为今年全球200米短跑中速度排名第二的女子。她将参加今年夏天在美国俄勒冈州尤金举行的世界田径锦标赛。

Abby保持着女子室内200米美国纪录和全美大学体育协会(NCAA)纪录（室外），在2018年获评为“全美最佳高中女运动员”。她保持着100米10.90秒和200米21.77秒的个人最好成绩。今年早些时候，她获评为“全美年度女子径赛运动员”，获得“2022年本田田径运动奖”。

在今年6月的NCAA锦标赛上创造了大学纪录后不久，Abby Steiner在俄勒冈州尤金市举行的女子200米比赛中以21.77秒的成绩赢得了她的第一个全美冠军。

彪马跑步运动营销负责人Pascal Rolling表示：“ Abby Steiner是田径领域备受期待的未来之星。我们相信她会有辉煌的职业生涯，我们想在她身边支持她。”

Abby Steiner表示：“ 彪马的绩优运动员名单令人印象深刻，成为其中一员的感觉太棒了。我很高兴现在成为彪马大家庭的一员，我迫不及待想要腾飞。”

关于彪马

彪马是全球领先的体育品牌之一，致力于设计、开发、销售并营销各种鞋类、服装以及配件产品。70多年来，彪马一直通过为全球最快的运动健将打造飞一般的产品，不懈推动体育和文化向前发展。彪马提供足球、跑步和培训、篮球、高尔夫以及赛车运动等品类的性能或运动启发型生活用品。它与知名设计师和品牌通力合作，将体育影响力融入街头文化和时尚。彪马集团旗下品牌包括：彪马、Cobra Golf以及stichd。彪马产品远销120多个国家和地区，全球范围内约1.6万名员工，总部位于德国黑措根奥拉赫。

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