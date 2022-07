PUMA assina com Abby Steiner, a estrela em ascensão dos 200 m

Global sports brand PUMA has signed 22-year-old US-American track and field athlete Abby Steiner. (Photo: Business Wire)

EUGENE, Oregon--(BUSINESS WIRE)--A marca esportiva global PUMA assinou um contrato com Abby Steiner, a atleta americana do atletismo de 22 anos. Sua vitória na final dos 200 metros do Campeonato ao Ar Livre nos Estados Unidos com 21,77 segundos torna Abby a segunda mulher mais rápida do mundo nesta distância este ano. Ela competirá no Campeonato Mundial de Atletismo deste verão em Eugene, Oregon, EUA.

Abby detém o recorde americano de 200 metros indoor feminino, assim como o recorde da NCAA (ao ar livre), além de ter sido eleita a melhor atleta feminina do ensino médio em 2018. Ela detém o recorde pessoal de 10,90 segundos nos 100 metros e de 21,77 segundos nos 200 metros. No início deste ano, ela foi nomeada como Atleta Nacional do Ano no atletismo feminino e vencedora do Prêmio Honda Sport 2022 para o Atletismo.

Logo após estabelecer um recorde universitário no campeonato da NCAA em junho deste ano, Abby Steiner conquistou seu primeiro título nacional nos 200 metros para mulheres em Eugene, Oregon, com o tempo de 21,77 segundos.

“ Abby Steiner é uma das estrelas que mais empolga no atletismo”, disse Pascal Rolling, diretor de marketing de esportes de corrida da PUMA. “ Acreditamos que ela terá uma carreira brilhante e desejamos estar ao seu lado e oferecer todo o apoio da PUMA.”

“ A lista de atletas de alto desempenho da PUMA é impressionante e ser um deles é incrível”, disse Abby Steiner. “ Estou muito feliz de fazer parte agora da família PUMA e mal posso esperar para dar a arrancada.”

A PUMA é uma das principais marcas esportivas do mundo, que projeta, desenvolve, vende e comercializa calçados, roupas e acessórios. Durante mais de 70 anos, a PUMA promoveu incansavelmente o esporte e a cultura ao criar produtos rápidos para os atletas mais rápidos do mundo. A PUMA oferece produtos de estilo de vida inspirados no desempenho e nos esportes em categorias como o futebol, a corrida e treinamento, o basquete, o golfe e o automobilismo. Ela colabora com designers e marcas de renome para levar as influências dos esportes à cultura e à moda das ruas. O Grupo PUMA é proprietário das marcas PUMA, Cobra Golf e stichd. A empresa distribui seus produtos em mais de 120 países, emprega cerca de 16.000 pessoas do mundo inteiro e tem sua sede em Herzogenaurach/Alemanha.

