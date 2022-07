PUMA signe la star montante du 200 m, Abby Steiner

EUGENE, Oregon--(BUSINESS WIRE)--PUMA, la marque mondiale de sport, a signé un contrat avec l'athlète d'athlétisme américaine Abby Steiner, âgée de 22 ans. Sa victoire dans la finale du 200 m des championnats en extérieur américains avec un temps de 21,77 secondes fait d'elle la deuxième femme la plus rapide au monde sur cette distance cette année. Elle participera cet été aux Championnats du monde d'athlétisme à Eugene, dans l'Oregon, aux États-Unis.

Abby détient à la fois le record américain du 200 m en salle féminin ainsi que le record NCAA (en extérieur) et a été désignée meilleure athlète féminine des lycées du pays en 2018. Elle détient des records personnels de 10,90 secondes sur 100 m et de 21,77 secondes sur 200 m. En début d'année, elle a été nommée athlète nationale féminine de l'année sur piste et lauréate du prix Honda Sport 2022 pour l'athlétisme.

Juste après avoir établi un record universitaire lors des championnats NCAA en juin dernier, Abby Steiner a remporté son premier titre national sur le 200 m féminin à Eugene, dans l'Oregon, avec le temps de 21,77 secondes.

« Abby Steiner est l'une des futures stars les plus prometteuses de l'athlétisme », a déclaré Pascal Rolling, responsable du marketing des activités sportives chez PUMA. « Nous sommes convaincus qu'elle aura une brillante carrière et nous comptons être à ses côtés pour la soutenir ».

« La liste des athlètes de haut niveau de PUMA est impressionnante et en faire partie est une sensation extraordinaire », a déclaré Abby Steiner. « Je suis très heureuse de faire partie de la famille PUMA désormais et j'ai hâte de prendre mon envol ».

PUMA

PUMA est l'une des plus grandes marques de sport au monde, qui conçoit, développe, vend et commercialise des chaussures, des vêtements et des accessoires. Depuis plus de 70 ans, PUMA fait progresser le sport et la culture sans relâche en créant des produits rapides pour les athlètes les plus rapides du monde. PUMA propose des produits de performance et de mode de vie inspirés du sport dans des catégories comme le football, la course à pied et l'entraînement, le basket-ball, le golf et les sports mécaniques. La société collabore avec des designers et des marques de renom afin d'introduire des influences sportives dans la culture de rue et la mode. Le groupe PUMA possède les marques PUMA, Cobra Golf et stichd. La société distribue ses produits dans plus de 120 pays, emploie environ 16 000 personnes dans le monde entier et son siège social se trouve à Herzogenaurach, en Allemagne.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.