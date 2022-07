Ryan fait l’acquisition d’Infofonds (Fundingportal), une plateforme de sélection et de subventions à la découverte

DALLAS ET TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Ryan, un important fournisseur mondial de services fiscaux et de logiciels, a annoncé son acquisition de The Funding Portal Inc. (« Infofonds »), une plateforme d’exploitation numérique et de subventions à la découverte qui associe les clients à des occasions de financement offert par le gouvernement et de subventions. Cette acquisition stratégique permettrait d’accroître les offres de financement du gouvernement et de subventions pour les clients existant tout en élargissant le portefeuille de clients du cabinet.

Fondé en 2011, Infofonds est un fournisseur de services d’abonnements et de logiciels en tant que service (SaaS) qui aide les entreprises, les municipalités, les organismes à but non lucratif et les autres organismes à obtenir des subventions, des incitatifs gouvernementaux et d’autres types de financement.

« La force et le succès qu’offre Infofonds (Fundingportal), la plateforme de sélection et de subventions à la découverte, ne peuvent pas être surestimés », a déclaré G. Brint Ryan, président-directeur général de Ryan. « Depuis sa fondation il y a plus de dix ans, Infofonds (Fundingportal) a acquis une solide réputation en aidant des entreprises et d’autres organisations à trouver et tirer parti d’occasions de financement offert par le gouvernement et de subventions. Cette acquisition permet à Ryan d’être bien placé pour s’assurer que ses clients peuvent profiter de la grande variété de programmes au Canada et ailleurs. »

« Nous pensions que Ryan cadrait bien avec l’entreprise en raison de son excellente réputation dans l’industrie, de son utilisation novatrice de la technologie, et de son service à la clientèle exemplaire », a déclaré Alexandria Shannon. « La combinaison de la plateforme Infofonds (Fundingportal) et des pratiques en matière de financement offert par le gouvernement de Ryan allie des experts à une technologie de première catégorie. Nous sommes impatients de nous joindre à un merveilleux milieu de travail et de continuer à offrir un service et des résultats exceptionnels à nos clients en Amérique du Nord et ailleurs. »

L’acquisition d’Infofonds (Fundingportal) suit la récente acquisition de Ryan: Mentor Works, une entreprise de premier plan du secteur des subventions et du financement gouvernementaux basée en Ontario. Ensemble, ces deux transactions renforceront et élargiront grandement les pratiques de subventions et de financement gouvernementaux de premier plan sur le marché de Ryan.

À propos de Ryan

Fournisseur mondial primé de services fiscaux et de logiciels, Ryan est le plus grand cabinet au monde se consacrant exclusivement à la fiscalité des entreprises. Le cabinet, dont le siège mondial est basé à Dallas, au Texas, fournit une suite intégrée de services relatifs à la fiscalité fédérale, nationale, locale et internationale sur une base multi-juridictionnelle, notamment pour le recouvrement d’impôts, le conseil, les réclamations, la conformité et les services technologiques. L’entreprise Ryan s’est vu décerner dix fois le prix « International Service Excellence Award », de la part du Customer Service Institute of America (CSIA), pour son engagement envers la prestation de services à la clientèle de classe mondiale. Reposant sur un environnement de travail dynamique myRyan, largement reconnu comme étant le plus innovant du secteur des services fiscaux, l’équipe pluridisciplinaire comptant plus de 3500 professionnel(le)s et associé(e)s est au service de plus de 18 000 client(e)s, dans plus de 60 pays, y compris de nombreuses sociétés phares du classement Global 5000. Pour davantage de renseignements sur Ryan, consultez l’adresse ryan.com. « Ryan » et « cabinet » sont des termes qui font référence au réseau mondial de la société et qui peuvent désigner un ou plusieurs cabinets membres de Ryan International, chacun constituant une entité juridique distincte.

