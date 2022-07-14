Nel ASA：收到來自澳洲的貨櫃式PEM水電解槽訂單

挪威奧斯陸--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Nel ASA (Nel, OSE:NEL)旗下子公司Nel Hydrogen US已收到來自Viva Energy Australia Pty. Ltd. (Viva Energy)的採購訂單，購買一套MC500貨櫃式PEM水電解槽。安裝完成後，該電解槽將為重型燃料電池車隊提供綠色氫氣能源，其尺寸在澳洲首屈一指。

Viva Energy是澳洲證券交易所(ASX)上市公司，旗下擁有吉朗煉油廠，並向澳洲各地大約1,350家殼牌和Liberty加油站組成的加油站網路供貨。Viva Energy還向一系列商業客戶提供燃料和其他產品。

作為旗下吉朗能源中心的一部分，Viva Energy正在吉朗煉油廠附近興建一處新的能源服務站，提供電池充電和加氫服務。由Nel負責交付的該能源系統是貨櫃式解決方案，產能高達1,063公斤/天，將在現場直接向專用加氣站供應燃料電池級氫氣。該專案獲得澳洲再生能源局(ARENA)的撥款，作為ARENA推進再生能源計畫的一部分，維多利亞州政府還透過再生氫氣商業化途徑基金(Renewable Hydrogen Commercialization Pathways Fund)為該專案提供資助。

Nel歐洲、中東、非洲和大洋洲銷售和行銷副總裁Raymond Schmid表示：「很高興與Viva Energy以及我們的當地合作夥伴ENGV合作，在澳洲開發這一獨具特色的旗艦專案。此專案是澳洲促使運輸部門脫碳及打造本土氫氣經濟的目標性措施中的重要里程碑。」

該合約價值約400萬歐元，該系統可望於2023年第三季交付。

關於Nel ASA | www.nelhydrogen.com

Nel是全球性的專業氫氣公司，提供最佳解決方案以生產、儲存和配送由再生能源製成的氫氣。我們以一流的氫氣技術服務工業、能源、燃氣企業。我們的歷史可以追溯到1927年，擁有開發和不斷改進氫氣技術的輝煌歷史。如今，我們的解決方案涵蓋了整個價值鏈：從製氫技術到加氫站，使各行各業向綠色氫氣過渡，為燃料電池電動車提供與化石燃料汽車相同的快速加油和長距離行駛而不產生排放。

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