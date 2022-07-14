Nel ASA：收到来自澳大利亚的集装箱式PEM水电解槽订单

挪威奥斯陆--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Nel ASA (Nel, OSE:NEL)旗下子公司Nel Hydrogen US已收到来自Viva Energy Australia Pty. Ltd. (Viva Energy)的采购订单，购买一套MC500集装箱式PEM水电解槽。安装完成后，该电解槽将为重型燃料电池车队提供绿色氢气能源，其尺寸在澳大利亚首屈一指。

Viva Energy是一家澳大利亚证券交易所(ASX)上市公司，旗下拥有吉朗炼油厂，并向澳大利亚各地由大约1,350家壳牌和Liberty加油站组成的加油站网络供货。Viva Energy还向一系列商业客户提供燃料和其他产品。

作为旗下吉朗能源中心的一部分，Viva Energy正在吉朗炼油厂附近建设一处新的能源服务站，提供电池充电和加氢服务。由Nel负责交付的该能源系统是一种集装箱式解决方案，产能高达1,063公斤/天，将在现场直接向专用加气站供应燃料电池级氢气。该项目获得了澳大利亚可再生能源局(ARENA)的拨款，作为ARENA推进可再生能源计划的一部分，维多利亚州政府还通过可再生氢气商业化途径基金(Renewable Hydrogen Commercialization Pathways Fund)为该项目提供了资助。

Nel欧洲、中东、非洲和大洋洲销售和营销副总裁Raymond Schmid表示：“很高兴与Viva Energy以及我们的当地合作伙伴ENGV合作，在澳大利亚开发这一独具特色的旗舰项目。此项目是澳大利亚有针对性地实现交通行业脱碳及打造本地氢经济旅程中的一个重要里程碑。”

该合同价值约400万欧元，预计该系统将于2023年第三季度交付。

关于Nel ASA | www.nelhydrogen.com

Nel是一家全球性的专业氢气公司，提供优化解决方案以生产、储存和配送由可再生能源制成的氢气。我们以领先的氢气技术服务于工业、能源、燃气企业。我们的历史可以追溯到1927年，我们在当时已经拥有了开发和不断改进氢气技术的辉煌历史。如今，我们的解决方案涵盖了整个价值链：从制氢技术到加氢站，使各行业向绿色氢气过渡，使燃料电池电动汽车实现与化石燃料汽车相同的快速加油和长距离行驶而不产生排放。

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