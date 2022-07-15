科技新貴VGW與Featurespace建立合作關係

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--快速發展的技術公司VGW已與Featurespace展開合作，在其平臺上嵌入世界領先的反詐騙解決方案。Featurespace將把ARIC™ Risk Hub以採用雲端架構的軟體即服務(SaaS)形式部署到總部位於澳洲的市場領先線上社群遊戲製作商VGW的平臺上。

此前，Featurespace剛剛宣布通過SOC 2 Type 2鑒證，這意味著該公司符合安全管理客戶資料的五項關鍵信任服務原則：安全性、可用性、處理完整性、保密性和隱私性。

VGW營運長John Osborn表示：「我們明白，在提供能抓住客戶想像力的遊戲和內容的同時，還需要建立值得信賴的安全聲譽，這一點非常重要。這也是與Featurespace合作如此重要的原因。

我們已經開發了一個具有高度創新性的娛樂平臺並申請了專利，安全性是該平臺的核心，也是Featurespace的ARIC™ Risk Hub發揮作用的地方，該產品使我們能夠採用卓越的雲端架構的反詐騙解決方案來保護玩家。」

此項合作夥伴關係使VGW能夠透過雲端部署的ARIC™ Risk Hub取得Featurespace的最新功能和解決方案。

Featurespace亞太區商務副總裁James MacDonald Turner表示：「VGW將我們視為防範金融犯罪領域的專家並向我們尋求解決方案，因為他們想要在線上社群遊戲領域迅速建立良好聲譽，制定新的客戶標準，同時還要保持對信任度和安全性的重點關注。」

「對VGW而言，擁有完全合規的雲端SaaS解決方案非常重要，可以釋放組織中的資源，使公司能夠專注於自己的主要目標——為客戶提供終極的娛樂體驗。」

VGW只是Featurespace在澳洲的眾多合作企業中的最新一家。不到一年前，澳洲的主權國內借記支付計畫eftpos選擇與Featurespace合作，利用人工智慧和機器學習技術來打造專用的詐騙偵測引擎。金融科技公司Shaype（即之前的Hay as a Service）是澳洲最早的雲端金融服務公司之一，已選擇Featurespace的ARIC™ Risk Hub來偵測和防範其行動優先解決方案中的詐騙和洗錢行為。

關於Featurespace

Featurespace™在防止詐騙和反洗錢的企業財務犯罪預防方面處於世界領先地位。Featurespace發明了自我調整行為分析(Adaptive Behavioral Analytics)和自動化深度行為網路(Automated Deep Behavioral Networks)，這兩款工具都可以透過ARIC™ Risk Hub來使用。ARIC™ Risk Hub是一個即時的機器學習平臺，可以對各種事件進行風險評分，以預防詐騙和金融犯罪。

70多家全球大型金融機構信賴ARIC™ Risk Hub，來捕獲新的詐騙攻擊並即時識別可疑活動。公開宣布的使用客戶包括滙豐銀行(HSBC)、TSYS、Worldpay、NatWest Group、Contis、Danske Bank、ClearBank、AK Bank和Permanent TSB。

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