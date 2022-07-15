科技新贵VGW与Featurespace建立合作关系

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--快速发展的技术公司VGW已与Featurespace开展合作，在其平台上嵌入世界领先的反欺诈解决方案。Featurespace将把ARIC™ Risk Hub以基于云的软件即服务(SaaS)形式部署到总部位于澳大利亚的市场领先在线社交游戏制作商VGW的平台上。

此前，Featurespace刚刚宣布通过SOC 2 Type 2鉴证，这意味着该公司符合安全管理客户数据的五项关键信任服务原则：安全性、可用性、处理完整性、保密性和隐私性。

VGW首席运营官John Osborn表示：“我们明白，在提供能抓住客户想象力的游戏和内容的同时，还需要建立值得信赖的安全声誉，这一点非常重要。这也是与Featurespace合作如此重要的原因。

“我们已经开发了一个具有高度创新性的娱乐平台并申请了专利，安全性是该平台的核心，也是Featurespace的ARIC™ Risk Hub发挥作用的地方，该产品使我们能够采用卓越的基于云的反欺诈解决方案来保护玩家。”

此项合作伙伴关系使VGW能够通过云部署的ARIC™ Risk Hub获取Featurespace的最新功能和解决方案。

Featurespace亚太区商务副总裁James MacDonald Turner表示：“VGW将我们视为防范金融犯罪领域的专家并向我们寻求解决方案，因为他们想要在在线社交游戏领域迅速建立良好声誉，制定新的客户标准，同时还要保持对信任度和安全性的重点关注。”

“对VGW而言，拥有完全合规的基于云的SaaS解决方案非常重要，可以释放组织中的资源，使公司能够专注于自己的主要目标——为客户提供终极的娱乐体验。”

VGW只是Featurespace在澳大利亚的众多合作企业中的最新一家。不到一年前，澳大利亚的主权国内借记支付计划eftpos选择与Featurespace合作，利用人工智能和机器学习技术来打造专用的欺诈检测引擎。金融科技公司Shaype（即之前的Hay as a Service）是澳大利亚最早的云端金融服务公司之一，已选择Featurespace的ARIC™ Risk Hub来检测和防范其移动优先解决方案中的欺诈和洗钱行为。

关于Featurespace

Featurespace™在防止欺诈和反洗钱的企业财务犯罪预防方面处于世界领先地位。Featurespace发明了自适应行为分析(Adaptive Behavioral Analytics)和自动化深度行为网络(Automated Deep Behavioral Networks)，这两款工具都可以通过ARIC™ Risk Hub来使用。ARIC™ Risk Hub是一个实时的机器学习平台，可以对各种事件进行风险评分，以预防欺诈和金融犯罪。

70多家全球大型金融机构信赖ARIC™ Risk Hub，来捕获新的欺诈攻击并实时识别可疑活动。公开宣布的使用客户包括汇丰银行、TSYS、Worldpay、NatWest Group、Contis、Danske Bank、ClearBank、AK Bank和Permanent TSB。

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