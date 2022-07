Spoke choisit T IoT de T-Mobile et Deutsche Telekom pour ouvrir la voie à un cyclisme plus sûr

With T IoT, Spoke aims to improve awareness between bicyclists and motorists worldwide (Photo: Business Wire)

With T IoT, Spoke aims to improve awareness between bicyclists and motorists worldwide (Graphic: Business Wire)

With T IoT, Spoke aims to improve awareness between bicyclists and motorists worldwide (Graphic: Business Wire)

BELLEVUE, État de Washington et BONN, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--Aujourd’hui, T-Mobile (NASDAQ : TMUS) et Deutsche Telekom (NASDAQ : DTEGY) ont annoncé que Spoke, plateforme de mobilité offrant sécurité, connectivité et expériences riches pour les cyclistes, utilisera T IoT pour aider les cyclistes et automobilistes à partager la route de manière plus sûre. T IoT, solution complète offrant une connectivité IoT globale, une gestion de plateforme et un support, alimentera le nouveau système matériel et logiciel de Spoke, qui délivre des informations en temps quasi réel aux cyclistes et automobilistes présents sut la route, afin de les aider à atteindre leur destination en toute sécurité.

D’après la National Highway Traffic Safety Administration, 78 pour cent des accidents de vélo se produisent dans des zones urbaines où les cyclistes roulent à proximité de la circulation. Spoke s’apprête à réduire ce pourcentage en créant un écosystème de capteurs et de caméras connectés à l’IoT, afin de fournir aux cyclistes et automobilistes des alertes extrêmement précises et opportunes, qui seront délivrées via le LTE et la 5G. Ceci permet de veiller à ce que les vélos puissent voir les voitures de manière numérique et, plus important encore, que les voitures puissent voir les vélos.

Considérez que près de 50 millions de vélos ont été vendus l’an dernier à travers le monde. Pensez ensuite aux millions de véhicules connectés présents sur les routes à travers le monde. Actuellement, la procédure consistant à connecter les véhicules aux données nécessite un processus lourd et chronophage de négociation commerciale avec les différents opérateurs de réseau et plateformes d’IoT. Or, les cyclistes et automobilistes ne se soucient évidemment pas de la manière dont une notification de sécurité est délivrée ou de la juridiction dans laquelle ils se trouvent, tant que les alertes sont opportunes et exploitables dans la mesure où le résultat peut souvent éviter des dommages matériels ou des blessures, et au final sauver des vies.

T IoT délivre une connectivité réseau qui couvre une gamme complète de technologies, afin de prendre en charge la quasi totalité des scénarios IoT possibles, à la fois aujourd’hui et demain, y compris le NB-IoT, le LTE-M, le LTE et la 5G, ce qui en fait une solution optimale pour contribuer à délivrer une connectivité en temps quasi réel à grande échelle, dans 188 destinations à travers le monde.

« T IoT prend en charge la vitesse à faible latence et les données massives requises pour connecter le réseau mondial de matériel et de logiciels de Spoke sur la route », a déclaré Jarrett Wendt, PDG de Spoke. « Par conséquent, Spoke apportera aux cyclistes bien plus qu’une tranquilité d'esprit. Elle délivrera une expérience utilisateur de classe mondiale, ainsi que des fonctionnalités enrichissant la conduite, spécialement conçues pour eux, telles que des informations de circulation, de navigation, de conduite et de santé. L’innovation de premier plan de T-Mobile et Deutsche Telekom en fait le coéquipier idéal pour les solutions de Spoke. »

« Spoke est exactement le type de client, d’innovation et d’application mondiale auxquels nous pensions lorsque nous avons lancé T IoT plus tôt cette année », a déclaré Mishka Dehghan, vice-présidente principale de la stratégie, des produits et de l’ingénierie des solutions chez T-Mobile Business Group. « Spoke entend tirer parti de l’IoT et de la 5G pour le bien de tous, et grâce à T IoT, l’entreprise bénéficiera d’une équipe et d’une solution pour gérer toutes ses connexions à travers le monde afin d’aider les usagers de la route les plus vulnérables en les connectant à l’écosystème de mobilité qui les entoure. »

« L’avenir de notre système de trafic est fondé sur un robuste écosystème C-V2X (vehicle-to-everything, véhicule à tout) délivré grâce à la connectivité 5G cellulaire mondiale. Nous sommes heureux de soutenir des entreprises pionnières telles que Spoke, et de contribuer à bâtir un système connecté fiable pour offrir une mobilité sécurisée et de riches expériences aux cyclistes, grâce à la présence mondiale de T IoT », a déclaré Dennis Nikles, PDG de Deutsche Telekom IoT.

Pour en savoir plus sur T IoT de T-Mobile et Deutsche Telekom, rendez-vous sur : www.t-mobile.com/business/solutions/iot/T IoT-global

Pour en savoir plus sur Spoke, rendez-vous sur : www.spokesafety.com

Service admissible et appareils requis. Couverture non disponible dans certaines régions.

À propos de T-Mobile

Super dynamisé, T-Mobile U.S. Inc. (NASDAQ : TMUS) est l’anti-opérateur (« Un-carrier ») américain offrant un réseau 4G LTE à la pointe de la technologie, et un réseau 5G transformatif d’envergure nationale, qui permettront d’offrir à tous une connectivité fiable. Les clients de T-Mobile bénéficient d’une combinaison inégalée de valeur et de qualité, fruits d’une détermination inébranlable à leur offrir la meilleure expérience de service possible, ajoutée à une volonté farouche de rupture, le tout propice à dynamiser la concurrence et l’innovation dans le domaine de la téléphonie mobile et au-delà. Basée à Bellevue, dans l’État de Washington, la société T-Mobile fournit des services par l’intermédiaire de ses filiales, et exploite ses marques phares, T-Mobile, Metro by T-Mobile et Sprint. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://www.t-mobile.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.