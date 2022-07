ASU Prep Digital fait équipe avec Google Public Sector pour développer un programme d’enseignement en streaming offrant un accès universel

PHOENIX--(BUSINESS WIRE)--ASU Prep Digital, une école en ligne accréditée de la maternelle à la terminale offerte par l’Arizona State University, s’est associée avec Google Public Sector pour rendre la technologie d’apprentissage immersif à distance plus accessible pour les élèves des États-Unis et du monde entier. ASU Prep Learning Cloud est une solution de streaming qui permet aux écoles de fournir aux élèves des expériences d’apprentissage 3D innovantes et interactives, en utilisant des appareils bas débit. Cette technologie a été développée et est alimentée par Google Cloud.

Cette nouvelle plateforme invite les élèves à résoudre des problèmes en les immergeant dans des environnements interactifs rendus possibles par la technologie. Les élèves peuvent par exemple observer l’apparition de formations géologiques au moyen de simulateurs, plutôt que de s’informer sur elles par la lecture d’un manuel scolaire. Les élèves peuvent également explorer les organes du corps humain en 3D ou examiner un mannequin de plastique. Ceci permet de donner vie à des sujets tels que l’érosion, l’hydrolyse, ou encore l’anatomie humaine.

Pour achever une leçon avec succès, les élèves doivent user d’un raisonnement critique face au concept, l’explorer, et apprendre par la découverte. Des commentaires instructifs en temps réel contribuent également à une expérience d’apprentissage plus individualisée.

« Nous transformant les élèves en explorateurs en intégrant l’apprentissage aux formats numériques que les élèves apprécient », a déclaré David Sudarma, directeur de la technologie chez ASU Prep. « Nous suscitons la curiosité en invitant les élèves à naviguer dans des univers en 3D, à formuler des hypothèses, ainsi qu’à découvrir des connaissances en manipulant des simulations ludiques afin de résoudre des problèmes en situation réelle. »

Une accessibilité avancée

ASU Prep Learning Cloud constitue une importante avancée en termes d’accessibilité pour les élèves des zones rurales dotées d’un accès limité au haut débit, ainsi que des zones dans lesquelles l’insuffisance du financement technologique complique la possibilité d’opportunités d’apprentissage de pointe. Cette technologie d’enseignement immersif basé dans le cloud peut être utilisée sur des appareils mobiles ou Chromebooks, ce qui renforce l’accessibilité pour tous ceux qui désirent apprendre, n’importe quand et n’importe où. La suppression de ces barrières est particulièrement importante pour un programme tel qu’ASU Digital Prep, qui peut se révéler essentiel dans le comblement des inégalités qui frappent les zones aux ressources insuffisantes.

« ASU Prep Digital nous a permis de nouer des partenariats et de promouvoir des opportunités éducatives pour des milliers d’élèves de la maternelle à la terminale, qui sinon n’auraient peut-être pas pu avoir accès aux cours, aux crédits, aux tuteurs et aux enseignants que nous proposons », a déclaré le président de l’Arizona State University, Michael Crow, largement reconnu comme un pionnier de l’enseignement en ligne.

La vision de Michael Crow a abouti à la création d’un environnement d’apprentissage soutenu par la technologie au sein de l’ASU, incluant les élèves pré-universitaires grâce à ASU Prep Digital. L’un des éléments clés de cette vision réside dans les opportunités étendues par l’enseignement en ligne, qui offre une voie vers des études supérieures pour certains élèves qui sans cela auraient été entravés dans la poursuite de leurs objectifs d’études. Outre l’augmentation rapide de ses inscriptions de la maternelle à la terminale, les partenariats scolaires d’ASU Prep Digital ne cessent de se multiplier. Le programme soutient des secteurs scolaires entiers dans des États tels que l’Utah, la Louisiane et l’Ohio, ainsi que des établissements scolaires dans 22 États et 12 pays.

De puissants partenariats

Outre les étudiants à temps plein et à temps partiel qui s’inscrivent directement à ASU Prep Digital, l’école fait également équipe avec des écoles privées, des écoles publiques, ainsi qu’avec des circonscriptions scolaires du monde entier pour proposer un programme maternelle-terminale et un enseignement en tête à tête dans un environnement virtuel. La toute dernière série de cours du programme, qui sera disponible cet automne dans les écoles partenaires via ASU Prep Learning Cloud, alimenté par Google Cloud, peut être utilisée conformément à la loi Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA).

Pionniers dans leur secteur respectif, ASU Prep Digital et Google Public Sector ont travaillé à la création de la plateforme, qui est basée sur une technologie de moteur de jeux. L’ASU Prep Learning Cloud est doté d’une conception réactive optimisée pour les appareils les plus couramment utilisés (ex : Chromebooks, téléphones mobiles) utilisant les directives WCAG (Web Content Accessibility Guidelines).

« Notre partenariat avec ASU Prep Digital a le potentiel de créer de nouvelles opportunités académiques inédites pour tous les élèves dans le pays », a déclaré Steven Butschi, directeur de l’éducation, Google Public Sector. « Nous libérons la puissance de Google Cloud pour faire de l’apprentissage individualisé, numérique et interactif la nouvelle norme en matière d’enseignement. »

Les cours s’intègrent parfaitement aux systèmes existants de gestion de l’apprentissage, tout en prenant en charge de solides fonctionnalités interactives qui individualisent l’enseignement. La plateforme prend actuellement en charge les écoles partenaires d’ASU Prep Digital, mais sera potentiellement déployée à l’avenir pour d’autres établissements scolaires.

« Tandis que les technologies immersives deviennent de plus en plus largement adaptées à l’enseignement, les environnements d’apprentissage 3D tels que la réalité augmentée et la réalité virtuelle offrent un formidable potentiel d’engagement et de présence des élèves », a déclaré M. Sudarma. « Notre collaboration avec Google Public Sector constitue une fantastique première étape dans le développement de l’accès à des solutions immersives sur de nombreux appareils, et nous travaillons ensemble à l’exploration de moyens permettant de rendre les technologies immersives encore plus universellement disponibles pour les élèves enthousiastes. »

Pour prévisualiser un aperçu des cours ASU Prep Learning Cloud, rendez-vous sur : https://vimeo.com/623494408, ou examinez de plus près la plateforme immersive sur : https://vimeo.com/689344144/795e785a7c

