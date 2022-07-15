Quanergy和PARIFEX合作推出首套符合規範的雷射雷達超速執法系統

加州桑尼維爾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--領先的雷射雷達感測器和智慧3D解決方案供應商Quanergy Systems, Inc. (NYSE:QNGY)今天宣布，PARIFEX的解決方案已被法國檢測機構認證為首套符合規範的3D-LiDAR技術超速執法系統。

Quanergy的M系列3D LiDAR感測器被整合到PARIFEX的雙面VIGIE解決方案中，用於高速公路的速度監測和執法。全自動的雙面VIGIE可監控多條車道，對超速車輛進行檢測、分類和識別。該解決方案可同時對所有車輛進行測速，能夠以極高檢測率識別出哪些車輛超速。

該技術通過了法國經濟財政部託管的法國國家計量測試實驗室(LNE)的認證，成為首套被法國執法部門核准使用的雷射雷達超速執法解決方案。這一認證為使用完全採用3D LiDAR的超速執法系統（目前使用的是督卜勒系統）奠定了基礎。這也為道路安全帶來了更先進的功能。

Quanergy Systems, Inc.行銷長Enzo Signore表示：「自2017年以來，我們一直與PARIFEX合作，依靠3D LiDAR技術來改善道路和高速公路安全。雙方的聯合解決方案被法國檢測機構認可為首套純雷射雷達的超速執法解決方案，這證明了3D LiDAR的強大。我們期待與PARIFEX在法國和其他國家繼續保持合作。」

PARIFEX執行長Franck Peyré表示：「我們很自豪能成為第一家提供搭載3D LiDAR感測器的創新型超速執法系統的公司。我們為雙面VIGIE解決方案選擇了Quanergy的雷射雷達技術，旨在加強高速下的遠距離探測。獲得LNE的認證，為我們繼續建構更多更出色的方式來改善道路安全奠定了基礎。」

如需瞭解更多資訊，請造訪www.quanergy.com。

關於Quanergy Systems, Inc.

Quanergy (NYSE: QNGY)的宗旨是為汽車和物聯網應用創造功能強大、價格實惠的智慧雷射雷達解決方案，以增強用戶的體驗和安全性。Quanergy開發了唯一一款採用光學相控陣列(OPA)技術的真正100%固態CMOS雷射雷達感測器，以實現低成本、高可靠性的3D雷射雷達解決方案的量產。憑藉Quanergy的智慧雷射雷達解決方案，各行各業的企業現在可以利用即時、先進的3D洞察來改變其營運方式，包括工業自動化、實體安全、智慧城市、智慧空間等。Quanergy的解決方案已被全球近400家客戶採用。如需瞭解更多資訊，請造訪www.quanergy.com。

前瞻性陳述

本新聞稿包含的某些陳述並非歷史事實，而是美國《1995年私人證券訴訟改革法》安全港條款所定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常伴有以下字詞：「認為」、「可能」、「將」、「估計」、「繼續」、「預計」、「打算」、「期望」、「應該」、「想要」、「計畫」、「預測」、「潛力」、「似乎」、「尋求」、「未來」、「展望」、「擬訂」、「預期」、「可能帶來」以及類似的預測或指示未來事件或趨勢的表達，或者並非歷史事件的陳述。除本新聞稿中包含的當前或歷史事實的陳述外，所有陳述，包括關於雷射雷達在道路和高速公路超速執法系統中的使用的陳述，均為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述涉及重大的風險和不確定性，因而可能導致實際結果與預期結果存在重大差異。這些因素中的大多數都不在Quanergy的控制範圍之內，也很難預測。可能造成此類差異的因素包括但不限於：國內外商業、市場、金融、政治和法律狀況的變化；消費者對Quanergy產品的總體需求水準；總體經濟狀況和其他影響消費者信心、偏好和行為的因素；全球貨幣、資本和信貸市場的中斷和波動；維持Quanergy證券在紐約證券交易所上市的能力；Quanergy客戶的財務實力；Quanergy實施其商業策略的能力；政府法規的變化、Quanergy面臨的訴訟索賠和其他意外損失；因新冠肺炎全球疫情以及政府採取的應對行動和限制性措施而對Quanergy的業務造成的中斷和其他影響；受全球新冠疫情等傳染病以及人們對健康的擔憂的影響，Quanergy供應商的穩定性中斷以及消費者對其產品的需求的穩定性；全球氣候變化趨勢可能對Quanergy及其供應商和客戶產生的影響；Quanergy保護專利、商標和其他智慧財產權的能力；Quanergy資訊系統遭到的任何入侵或中斷；電力和其他原材料及合約產品的價格、供應和品質的波動以及外匯波動；Quanergy利用潛在淨經營虧損結轉的能力；稅法和稅項負債、關稅、法律、法規、政治和經濟風險的變化；以及Quanergy向美國證券交易委員會提交文件中指明的其他風險和不確定性。此外，前瞻性陳述僅代表本新聞稿發布之日時Quanergy的預期、計畫或對未來事件的預測和觀點。Quanergy預計後續事件和發展將導致他們的評估發生變化。然而，儘管Quanergy可能會在未來某個時間點選擇更新這些前瞻性陳述，但Quanergy特別聲明，除法律規定之外，Quanergy並不承擔此項義務。

關於PARIFEX

PARIFEX是專案管理領域的領先解決方案供應商，在工業和道路安全領域重大工程專案的概念設計、管理、開發和整合等各個活動領域為其客戶提供協助。同時，公司憑藉其專長，為智慧城市、新型運輸等專案設計領先的解決方案。PARIFEX成立於1994年，在歐洲和亞洲設有分支機構，客戶遍佈世界各地。如需瞭解更多資訊，請造訪www.parifex.com。

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