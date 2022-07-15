Quanergy和PARIFEX合作推出首个符合规范的激光雷达超速抓拍系统

加州桑尼维尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--领先的激光雷达传感器和智能3D解决方案供应商Quanergy Systems, Inc. (NYSE:QNGY)今天宣布，PARIFEX的解决方案已被法国检测机构认证为首个符合规范的3D-LiDAR技术超速抓拍系统。

Quanergy的M系列3D LiDAR传感器被整合到PARIFEX的双面VIGIE解决方案中，用于高速公路的速度监测和执法。全自动的双面VIGIE可监控多条车道，对超速车辆进行检测、分类和识别。该解决方案可同时对所有车辆进行测速，能够以极高检测率识别出哪些车辆超速。

该技术通过了法国经济财政部托管的法国国家计量测试实验室(LNE)的认证，成为首个被法国执法部门批准使用的激光雷达超速抓拍解决方案。这一认证为使用完全基于3D LiDAR的超速抓拍系统（目前使用的是多普勒系统）铺平了道路。这也为道路安全带来了更先进的功能。

Quanergy Systems, Inc.首席营销官Enzo Signore表示：“自2017年以来，我们一直与PARIFEX合作，依托3D LiDAR技术来改善道路和高速公路安全。双方的联合解决方案被法国检测机构认可为首个纯激光雷达的超速抓拍解决方案，这证明了3D LiDAR的强大。我们期待与PARIFEX在法国和其他国家继续保持合作。”

PARIFEX首席执行官Franck Peyré表示：“我们很自豪能成为第一家提供搭载3D LiDAR传感器的创新型超速抓拍系统的公司。我们为双面VIGIE解决方案选择了Quanergy的激光雷达技术，旨在加强高速下的远距离探测。获得LNE的认证，为我们继续构建更多更出色的方式来改善道路安全铺平了道路。”

如需了解更多信息，请访问www.quanergy.com。

关于Quanergy Systems, Inc.

Quanergy (NYSE: QNGY)的宗旨是为汽车和物联网应用创造功能强大、价格实惠的智能激光雷达解决方案，以增强用户的体验和安全性。Quanergy开发了唯一一款基于光学相控阵(OPA)技术的真正100%固态CMOS激光雷达传感器，以实现低成本、高可靠性的3D激光雷达解决方案的批量生产。借助Quanergy的智能激光雷达解决方案，各行各业的企业现在可以利用实时、先进的3D洞察来改变其运营方式，包括工业自动化、物理安全、智慧城市、智能空间等。Quanergy的解决方案已被全球近400家客户采用。如需了解更多信息，请访问www.quanergy.com。

前瞻性陈述

本新闻稿包含的某些陈述并非历史事实，而是美国《1995年私人证券诉讼改革法》安全港条款所定义的前瞻性陈述。前瞻性陈述通常伴有以下词语：“认为”、“可能”、“将”、“估计”、“继续”、“预计”、“打算”、“期望”、“应该”、“想要”、“计划”、“预测”、“潜力”、“似乎”、“寻求”、“未来”、“展望”、“拟订”、“预期”、“可能带来”以及类似的预测或指示未来事件或趋势的表达，或者并非历史事件的陈述。除本新闻稿中包含的当前或历史事实的陈述外，所有陈述，包括关于激光雷达在道路和高速公路超速抓拍系统中的使用的陈述，均为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述涉及重大的风险和不确定性，因而可能导致实际结果与预期结果存在重大差异。这些因素中的大多数都不在Quanergy的控制范围之内，也很难预测。可能造成此类差异的因素包括但不限于：国内外商业、市场、金融、政治和法律状况的变化；消费者对Quanergy产品的总体需求水平；总体经济状况和其他影响消费者信心、偏好和行为的因素；全球货币、资本和信贷市场的中断和波动；维持Quanergy证券在纽约证券交易所上市的能力；Quanergy客户的财务实力；Quanergy实施其商业战略的能力；政府监管的变化、Quanergy面临的诉讼索赔和其他意外损失；因新冠肺炎全球疫情以及政府采取的应对行动和限制性措施而对Quanergy的业务造成的中断和其他影响；受全球新冠疫情等传染病以及人们对健康的担忧的影响，Quanergy供应商的稳定性中断以及消费者对其产品的需求的稳定性；全球气候变化趋势可能对Quanergy及其供应商和客户产生的影响；Quanergy保护专利、商标和其他知识产权的能力；Quanergy信息系统遭到的任何入侵或中断；电力和其他原材料及合同产品的价格、供应和质量的波动以及外汇波动；Quanergy利用潜在净经营亏损结转的能力；税法和税项负债、关税、法律、监管、政治和经济风险的变化；以及Quanergy向美国证券交易委员会提交文件中指明的其他风险和不确定性。此外，前瞻性陈述仅代表本新闻稿发布之日时Quanergy的预期、计划或对未来事件的预测和观点。Quanergy预计后续事件和发展将导致他们的评估发生变化。然而，尽管Quanergy可能会在未来某个时间点选择更新这些前瞻性陈述，但Quanergy特别声明，除法律规定之外，Quanergy并不承担此项义务。

关于PARIFEX

PARIFEX是项目管理领域的领先解决方案提供商，在工业和道路安全领域重大工程项目的概念设计、管理、开发和整合等各个活动领域为其客户提供帮助。同时，公司凭借其专长，为智慧城市、新型出行等项目设计领先的解决方案。PARIFEX成立于1994年，在欧洲和亚洲设有分支机构，客户遍布世界各地。如需了解更多信息，请访问www.parifex.com。

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