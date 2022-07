The Rohatyn Group completa l'acquisizione di Leader, azienda produttrice di biciclette elettriche, da KJK Capital

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--The Rohatyn Group (“TRG”), azienda di gestione patrimoniale globale, oggi ha annunciato di aver completato l'acquisizione del produttore di biciclette elettriche (“e-bikes”) Leader 96 EOOD (“Leader” o la “Società”), da KJK Capital (“KJK”), stabilendo una collaborazione con Dimitar Zlatanov, il CEO della Società e membro della famiglia fondatrice dell'azienda. La proprietà di TRG può consentire a Leader di accelerare rapidamente la sua produzione di e-bike e ampliare l'offerta dei suoi prodotti per affrontare la crescente domanda da parte di clienti in tutta Europa. I termini della transazione non sono stati divulgati.

Fondata nel 1996 a Plovdiv, in Bulgaria, Leader è un importante produttore di e-bike in Europa, con vendite in tutto il continente. L'azienda produce un'ampia gamma di e-bike, compresi modelli per cicloturismo, trekking, mountain, pieghevoli e per sterrato. La Società prevede di lanciare una nuova bicicletta e-cargo nel 2023.

“Leader è un'azienda molto attraente che offre prodotti esclusivi e di alta qualità nel settore delle e-bike in Europa. La Società è ben posizionata per trarre vantaggio dalla continua trasformazione delle infrastrutture di trasporto urbano a zone adatte all'uso della bicicletta, aumentando la domanda di trasporto pratico ed ecosostenibile e programmi di ciclismo condivisi, oltre alla crescita della microconsegna dell'ultimo miglio. Inoltre, una crescente attenzione a stili di vita più salutari significa che le e-bike possono offrire una soluzione di attività fisica altamente democratica in un ampio spettro di età e livelli di fitness”, hanno dichiarato Colin Clark, Partner e Presidente di EMEA Private Markets, e Stepan Karpukhin, Amministratore Delegato di TRG, che hanno condotto la transazione assieme a Stanislav Bachvarov, Direttore.

“Leader è un'azienda a crescita elevata, con un profilo internazionale che rispecchia perfettamente l'approccio globale di TRG. Siamo fermamente convinti che la Società abbia la potenzialità di essere uno dei principali player nel settore delle e-bike grazie alla sua attenzione al servizio clienti e al suo approccio alla tecnologia orientato al futuro”, ha aggiunto Nick Rohatyn, CEO di TRG. “Riteniamo che l'aumento dell'utilizzo delle e-bike possa contribuire al progresso della società verso uno sviluppo urbano più sostenibile, una riduzione delle emissioni di carbonio e stili di vita più sani e siamo orgogliosi di investire in una società che riconosce il significato di un impatto positivo sull'ambiente. Guardiamo con aspettativa alla realizzazione di una robusta crescita assieme a Dimitar e al suo team”.

Dimitar Zlatanov, CEO e membro della famiglia fondatrice, ha così commentato: “Sono incredibilmente orgoglioso dei livelli di crescita già ottenuti da Leader, mentre abbiamo trasformato la nostra azienda in un importante produttore di e-bike in Europa. Non vediamo l'ora di continuare la nostra crescita in collaborazione con The Rohatyn Group e di sfruttare l'esperienza del team”.

Kustaa Aima, Managing Partner di KJK Capital ha aggiunto: “Leader è una grande azienda che durante il nostro periodo di proprietà si è trasformata in uno dei principali produttori europei di e-bike. Auguriamo a TRG e a Dimitar Zlatanov tutto il meglio e attendiamo con ansia altre notizie sulla robusta crescita della Società negli anni a venire”.

Informazioni su TRG

Fondata nel 2002, The Rohatyn Group è un'azienda di gestione patrimoniale incentrata su mercati emergenti e beni immobiliari con sede a New York e una presenza globale in 16 città negli Stati Uniti, in America Latina, in Europa, nel Medio Oriente, in India e nel Sudest Asiatico. Per maggiori informazioni visitare www.rohatyngroup.com

Informazioni su KJK

Fondata nel 2010, KJK Capital è una società di gestione di capitali privati di proprietà dei soci incentrata sui mercati della frontiera europea con beni complessivi in gestione pari a 600 milioni di euro. Con sedi principali a Helsinki, Vilnius e in Lussemburgo, KJK ha anche sedi rappresentative in Estonia, Slovenia, Croazia, Bulgaria e Romania. Per maggiori informazioni su KJK, visitare www.kjkcapital.com.

