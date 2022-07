The Rohatyn Group voltooit overname van bedrijf voor productie van e-bikes, Leader, van KJK Capital

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--The Rohatyn Group ('TRG'), een wereldwijd bedrijf voor vermogensbeheer, heeft vandaag aangekondigd dat het de overname heeft afgerond van de producent van elektrische fietsen ('e-bikes'), Leader 96 EOOD ('Leader' of het 'Bedrijf'), van KJK Capital ('KJK'). Hiermee is een partnerschap aangegaan met Dimitar Zlatanov, de CEO van het Bedrijf en lid van de oprichtende familie. Doordat TRG het Bedrijf nu in handen heeft, kan Leader zijn productie van e-bikes versnellen en zijn productaanbod verbreden om tegemoet te komen aan de groeiende vraag van klanten in heel Europa. De voorwaarden van de transactie zijn niet bekendgemaakt.

Leader, opgericht in 1996 in Plovdiv, Bulgarije, is een toonaangevende producent van e-bikes in Europa met verkoop over het hele continent. Het bedrijf produceert een breed scala aan e-bikes, waaronder toer-, trekking-, berg-, vouw- en gravelbike-modellen. Het bedrijf is van plan om in 2023 een nieuwe e-bakfiets te lanceren.

“Leader is een zeer aantrekkelijk bedrijf dat een uniek en kwalitatief hoogstaand productaanbod biedt in de Europese e-bike-sector. Het Bedrijf is goed gepositioneerd om te profiteren van de voortdurende transformatie van stadsvervoersinfrastructuren naar fietsvriendelijke zones, de toegenomen vraag naar praktisch, milieuvriendelijk vervoer en programma's voor deelfietsen, evenals de groei van last-mile microleveringen. Bovendien betekent een toenemende focus op een gezondere levensstijl dat e-bikes een zeer democratische trainingsoplossing kunnen bieden voor de meest diverse leeftijds- en fitnessniveaus,” aldus Colin Clark van TRG, partner en hoofd van EMEA Private Markets, en Stepan Karpukhin, Managing Director, die de deal leidde samen met Stanislav Bachvarov, Director.

“Leader is een snelgroeiend bedrijf met een internationaal profiel dat perfect past bij de wereldwijde aanpak van TRG. We zijn er sterk van overtuigd dat het bedrijf het potentieel heeft om een toonaangevende speler in de e-bike-sector te worden dankzij de gerichtheid op klantenservice en een vooruitstrevende benadering ten aanzien van technologie,” voegde Nick Rohatyn, CEO van TRG, eraan toe. “Wij zijn van mening dat een grotere acceptatie van e-bikes kan bijdragen aan maatschappelijke vooruitgang in de richting van meer duurzame stedelijke ontwikkeling, vermindering van koolstofemissies en een gezondere levensstijl, en zijn er trots op te investeren in een bedrijf dat het belang van een positieve impact op het milieu erkent. We kijken ernaar uit om samen met Dimitar en zijn team een sterke groei te realiseren.”

Dimitar Zlatanov, CEO en lid van de oprichtende familie, merkte op: “Ik ben enorm trots op de groei die Leader al heeft gerealiseerd, aangezien we ons bedrijf hebben omgevormd tot een toonaangevende e-bike-producent in Europa. We kijken ernaar uit om onze groei voort te zetten in samenwerking met The Rohatyn Group en gebruik te maken van de expertise van het team.”

Kustaa Aima, Managing Partner bij KJK Capital, voegde toe: “Leader is een geweldig bedrijf dat tijdens onze periode van eigendom is getransformeerd tot een toonaangevende Europese e-bike-producent. We wensen zowel TRG als Dimitar Zlatanov het allerbeste en kijken ernaar uit om de komende jaren meer te horen over de sterke groei van het bedrijf.”

Over TRG

The Rohatyn Group, opgericht in 2002, is een vermogensbeheerbedrijf dat zich richt op opkomende markten en reële activa, met het hoofdkantoor in New York en met een wereldwijde aanwezigheid in 16 steden in de VS, Latijns-Amerika, Europa, het Midden-Oosten, India en Zuidoost-Azië. Ga voor meer informatie naar www.rohatyngroup.com

Over KJK

KJK Capital, opgericht in 2010, is een onafhankelijke private equity-manager die in handen is van partners en zich richt op Europese grensmarkten met een gecombineerd beheerd vermogen van EUR 600 miljoen. Met hoofdkantoren in Helsinki, Vilnius en Luxemburg, heeft KJK ook lokale vertegenwoordiging in Estland, Slovenië, Kroatië, Bulgarije en Roemenië. Ga voor meer informatie over KJK naar www.kjkcapital.com.

