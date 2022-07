The Rohatyn Group finalise l’acquisition, auprès de KJK Capital, du producteur de vélos électriques Leader 96 EOOD

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--The Rohatyn Group («TRG»), une société internationale de gestion d’actifs, annonce ce jour avoir finalisé l’acquisition, auprès de KJK Capital («KJK»), du producteur de vélos électriques Leader 96 EOOD («Leader» ou «la Société»), en partenariat avec Dimitar Zlatanov, PDG de la Société et membre de la famille fondatrice. Le fait d’appartenir à TRG peut permettre à Leader d’augmenter rapidement sa production de vélos électriques et d’élargir son offre de produits pour répondre à la demande croissante des clients à travers l’Europe. Les termes de la transaction n’ont pas été dévoilés.

Fondée en 1996 à Plovdiv (Bulgarie), Leader est l’un des principaux producteurs européens de vélos électriques qu’elle commercialise dans toute l’Europe. La Société produit une large gamme de vélos électriques, notamment des vélos de randonnée, de trekking et de montagne, des vélos gravel ainsi que des vélos pliants. La Société prévoit de lancer un nouveau vélo cargo électrique en 2023.

«Leader est une entreprise très attrayante du secteur européen du vélo électrique qui propose une gamme unique de produits de haute qualité. La Société est en bonne position pour profiter de la tendance marquée des infrastructures de transport urbain à faire la part belle aux zones cyclables, de la demande accrue de moyens de transport pratiques et écologiques et de systèmes de vélos partagés, ainsi que de la croissance de l’acheminement sur le dernier kilomètre. En outre, à l’heure où l’on met de plus en plus l’accent sur un mode de vie plus sain, le vélo électrique représente, pour un large éventail d’âges et de niveaux de forme physique, un moyen très démocratique de faire de l’exercice», ont déclaré Colin Clark, partenaire et responsable des marchés privés EMEA de TRG, et Stepan Karpukhin, directeur général, qui a piloté l’affaire aux côtés de Stanislav Bachvarov, directeur.

«Leader est une entreprise à forte croissance dont le profil international cadre parfaitement avec l’approche mondiale de TRG. Nous sommes convaincus que la Société a tout ce qu’il faut pour devenir un acteur de premier plan du secteur du vélo électrique, grâce à son accent sur le service à la clientèle et à son approche avant-gardiste de la technologie, a ajouté Nick Rohatyn, PDG de TRG. Nous pensons que l’adoption accrue du vélo électrique peut contribuer au progrès sociétal vers un développement urbain plus durable, la réduction des émissions de carbone et un mode de vie plus sain. Nous sommes fiers d’investir dans une entreprise qui reconnaît l’importance d’avoir un impact environnemental positif. Aux côtés de Dimitar Zlatanov et de son équipe, nous nous réjouissons d’accompagner Leader sur sa trajectoire de forte croissance.»

Dimitar Zlatanov, PDG et membre de la famille fondatrice, a déclaré: «Je suis extrêmement fier de la croissance que Leader a déjà atteinte. En effet, nous avons transformé notre entreprise en un leader de la production de vélos électriques en Europe. Et nous sommes maintenant impatients de poursuivre sur cette lancée en partenariat avec The Rohatyn Group et de tirer parti de l’expertise de son équipe.

Kustaa Aima, associé directeur chez KJK Capital, a ajouté: «Leader est une entreprise formidable qui s’est transformée, pendant la période où elle nous appartenait, en un producteur européen de vélos électriques de premier plan. Nous souhaitons bonne chance à TRG et à Dimitar Zlatanov et nous sommes certains d’entendre parler de la forte croissance de la Société dans les années à venir.»

À propos de TRG

Fondé en 2002, The Rohatyn Group est une société de gestion d’actifs axée sur les marchés émergents et les actifs physiques. Basée à New York et présente dans 16 villes aux États-Unis, la Société possède également des bureaux en Amérique latine, en Europe, au Moyen-Orient, en Inde et en Asie du Sud-Est. Pour plus d’informations, visiter le site www.rohatyngroup.com

À propos de KJK

Fondé en 2010, KJK Capital est un gestionnaire de capital-investissement indépendant. Détenue par des associés partenaires et axée sur les marchés frontières européens, la Société revendique des actifs sous gestion combinés de 600 millions d’euros. Ses bureaux centraux sont situés à Helsinki, Vilnius et Luxembourg. KJK dispose également d’une représentation locale en Estonie, en Slovénie, en Croatie, en Bulgarie et en Roumanie. Pour plus d’informations sur KJK, visiter le site www.kjkcapital.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.