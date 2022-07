A brasileira Mob Telecom implementa rede 800G com o Waveserver 5 da Ciena

HANOVER, Md.--(BUSINESS WIRE)--A Mob Telecom (Mob), do Mobwire Hub, que fornece Internet e banda larga no Brasil e pertence ao grupo Alloha Fibra, implantou a plataforma Waveserver 5 da Ciena (NYSE: CIEN), que utiliza as ópticas coerentes WaveLogic 5 Extreme. Esse aprimoramento de rede oferece conectividade de alta largura de banda, escalando até 800 GB/s por canal, em vários data centers e em quatro estações de chegada de cabos em Fortaleza, no Brasil.

“É nossa missão fornecer a conectividade mais confiável possível e ajudar a acelerar a inclusão digital em nossas comunidades. Com as tecnologias ópticas da Ciena, podemos melhorar a experiência digital de nossos clientes, lançando rapidamente novos serviços e aumentando a largura de banda com o simples apertar de um botão. Isso nos dá uma enorme vantagem competitiva”, disse Sérgio Ribeiro, CEO da Mob Telecom.

A operadora regional também está utilizando o sistema fotônico da linha de equipamentos 6500 aliado com o plano de controle L0 e restauração fotônica para melhorar significativamente a resiliência da rede, aumentar a disponibilidade de serviços e oferecer uma variedade de serviços diferenciados.

“A Mob Telecom e a Wirelink estão sendo estratégicos ao trazer largura de banda escalável e de alta capacidade para o Brasil, atendendo às necessidades digitais de seus clientes”, aponta Fernando Capella, presidente da Ciena Brasil. “Com a tecnologia da Ciena, essa operadora regional inovadora está criando uma rede mais adaptativa que pode se ajustar para atender às demandas crescentes dos clientes por serviços de largura de banda, como 5G e aplicativos baseados em nuvem”.

Além disso, o controlador de domínio Manage, Control and Plan (MCP) da Ciena fornece visibilidade e controle de rede inteligente da rede da empresa em tempo real para simplificar as operações do ciclo de vida e acelerar a implantação de serviços.

Sobre Mob Telecom

Há 24 anos, descobrimos nosso presente. O presente de conectar sonhos, pessoas, lugares, ideias e empresas. Durante essa trajetória, nossa missão era levar a Internet de qualidade, desde as cidades mais distantes às grandes capitais do Brasil, além de contribuir para o desenvolvimento tecnológico por meio de projetos especiais apoiados por agências governamentais. Nossa missão é mobilizar clientes, funcionários e sociedade para conectar pessoas e empresas, promovendo a inclusão e o desenvolvimento digital por meio de soluções inovadoras de tecnologia e comunicação. Como visão, procuramos ser uma referência em soluções integradas de tecnologia de informação e comunicação nos mercados em que operamos de maneira sustentável com clientes e funcionários.

Sobre Ciena

A Ciena (NYSE: CIEN) é uma empresa de sistemas de rede, serviços e software. Fornecemos soluções que ajudam nossos clientes a criar a Rede Adaptativa™ em resposta às demandas em constante mudança de seus usuários finais. Ao fornecer a melhor tecnologia de rede da categoria por meio de relacionamentos consultivos de alto nível, construímos as redes mais ágeis do mundo com automação, abertura e escalabilidade. Para notícias da Ciena, siga a empresa no Twitter @Ciena, no LinkedIn, no blog Ciena Insights, ou visite www.ciena.com.

Nota para Investidores da Ciena

Sugerimos visitar a área de investidores do nosso site, onde publicamos rotineiramente comunicados de imprensa, registros no SEC, notícias recentes, resultados financeiros e outros anúncios. De tempos em tempos, publicamos informações materiais exclusivamente para este site, juntamente com outros canais de divulgação que usamos. Este comunicado à imprensa contém certas declarações prospectivas baseadas em nossas expectativas, previsões, informações e suposições atuais. Essas declarações envolvem riscos e incertezas inerentes. Os resultados previstos ou reais poderão diferir materialmente daqueles declarados ou implícitos, devido a riscos e incertezas, como aqueles detalhados em nossos relatórios anuais e trimestrais mais recentes apresentados junto à SEC dos Estados Unidos. Entre as declarações prospectivas estão declarações sobre nossas expectativas, crenças, intenções ou estratégias e podem ser identificadas pelo uso de palavras como “prevemos”, “acreditamos”, “poderão”, “pretendemos”, “talvez”, “deveria”, “será”, e “faria” ou palavras semelhantes. A Ciena não assume qualquer obrigação de atualizar as informações incluídas neste comunicado à imprensa, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros.