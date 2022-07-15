NetApp依靠資料驅動的雲端運算解決方案協助Porsche Motorsport在ABB國際汽聯電動方程式世錦賽上續寫傳奇

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--以雲端為主導、以資料為中心的跨國軟體公司NetApp® (NASDAQ: NTAP)與泰格豪雅保時捷電動方程式車隊(TAG Heuer Porsche Formula E Team)今天宣布建立多年期合作關係。NetApp將為保時捷提供創新型混合雲解決方案，幫助該公司旗下車隊續寫賽道歷史。

保時捷股份有限公司是福斯集團(Volkswagen Group)旗下的全球性汽車品牌，早在2015年便開始轉向電動或電子燃料動力汽車生產。保時捷的目標是到2030年其所有出售的車輛中有80%是電動車。利用NetApp的即時資料服務，泰格豪雅保時捷電動方程式車隊將能夠幫助踐行永續行動運輸願景，同時透過即時調整功能實現賽場上的卓越效能，並幫助推動新一代保時捷電動汽車的發展。

賽場上的即時資料協作服務

依靠NetApp的混合雲解決方案，泰格豪雅保時捷電動方程式車隊可以在賽道邊取得相關資料，以協助賽車選手和車隊的表現。這種能力還有助於車隊即時做出資料導向型決策，例如，何時使用Formula E攻擊模式(Attack Mode)，該模式可額外釋放30瓩引擎功率。關於使用攻擊模式的規則，國際汽聯會(FIA)在臨近每站電動方程式大獎賽(ePrix)開賽前制定，因此對比賽策略有很大影響。

隨著資料成為比賽、商業和工程決策的核心，泰格豪雅保時捷電動方程式車隊需要尖端的資料管理技術：

資料和系統需要在賽道上隨時可用，並滿足嚴苛的效能要求。

在ePrix期間收集的數位化資料必須上傳到雲端，以便在比賽過程中進行分析。

雲端資料需要由位於德國魏薩赫(Weissach)的Porsche Motorsport總部的團隊處理，以促進研發工作。

比賽結束後，資料必須傳輸到雲端，以供日後使用；還需支援備份和封存等關鍵資料服務。

由NetApp和保時捷聯合設計的混合雲資料解決方案將雲端網路附加儲存(NAS)服務與全域檔案快取(Global File Cache)功能相結合，可確保資料能在廣泛分散的不同營運據點之間快速順暢流動。該方案還整合了強大的NetApp資料服務，能夠確保版本一致性，管理和監控雲端資源，並保護保時捷的智慧財產權：

保時捷賽車IT主管Friedemann Kurz表示：「Formula E是保時捷的技術展示專案和研發支柱，保留了我們在公路和賽道上優良的賽車運動傳統。資料是這方面的決定性因素，但當車隊一直在各地參賽時，要利用這些資料並非易事。NetApp打造了市場上獨一無二的解決方案，它可以高速傳輸大量資料，同時在邊緣、核心和雲端提供直覺體驗，因此我們可以為我們的賽車選手和世界各地的汽車愛好者設計更出色、更快的汽車。」

NetApp執行副總裁兼行銷長James Whitemore表示：「這是一次成功的合作，因為兩家頂級企業的理念一致。保時捷在所有重大賽車系列賽中取得了超過3萬場勝利。NetApp已經提交了2,500多項資料創新專利。雙方將從現在開始攜手合作，力爭在未來的賽道上大顯身手。當賽車在賽道上飛馳時，車上的許多感測器能夠收集數位資料，並將它們進行同步處理，以預測賽車的表現，進而為賽道邊的團隊提供協助。資料就是速度。」

更多資源

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關於NetApp

NetApp是一家以雲為主導、以資料為中心的跨國軟體企業，在日益加速的數位化轉型時代，傾力幫助企業利用資料保持領先優勢。無論企業是在雲端執行開發，將應用程式移轉到雲端，還是在內部自行打造類雲體驗，NetApp都能提供適用的系統、軟體和雲端服務，協助企業從資料中心到雲端以最佳化的方式執行應用程式。此外，NetApp還提供跨不同環境執行的解決方案，幫助企業建置自己的資料架構，隨時隨地安全地為合適的人員提供正確的資料、服務和應用程式。如需瞭解更多資訊，請造訪www.netapp.com或在Twitter、LinkedIn、Facebook和Instagram上掌握我們的最新動態。

NETAPP、NETAPP標誌和www.netapp.com/TM上列出的標記是NetApp, Inc.的商標。

保時捷參與Formula E的歷史

憑藉保時捷99X Electric賽車，保時捷在30多年後於2019年重返開輪式單人座賽車領域，並在ABB電動方程式第六賽季沙特德拉伊耶的賽季揭幕站上勇奪第二名，成功完成首次亮相。2021/2022賽季，泰格豪雅保時捷電動方程式車隊攜保時捷99X Electric賽車征戰其第三個Formula E賽季，並於2022年2月12日在墨西哥歷史性地囊括了冠亞軍。這款全電動賽車搭載了在魏薩赫研發的保時捷E驅高效率動力系統，也是保時捷全電動量產車型的開發平臺。能源管理和效率是Formula E和量產車開發成功的重要因素。2021/2022賽季，99X Electric賽車在排名賽模式下的最大輸出功率為250瓩，在正式賽模式下為220瓩（上一賽季為200瓩）。攻擊模式下可將輸出功率提升至250瓩（上一賽季為235瓩）。最大動能回收功率為250瓩；可用電池容量為52千瓦時。

Formula E是國際汽車聯合會(FIA)舉辦的創新、永續的國際性電動開輪式賽車錦標賽。

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