NetApp依托数据驱动的云计算解决方案助力Porsche Motorsport在ABB国际汽联电动方程式世锦赛上续写传奇

加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--以云为主导、以数据为中心的跨国软件公司NetApp® (NASDAQ: NTAP)与泰格豪雅保时捷电动方程式车队(TAG Heuer Porsche Formula E Team)今天宣布建立多年期合作关系。NetApp将为保时捷提供创新型混合云解决方案，帮助该公司旗下车队续写赛道历史。

保时捷股份公司是大众集团旗下的全球性汽车品牌，早在2015年便开始转向电动或电子燃料动力汽车生产。保时捷的目标是到2030年其所有出售的车辆中有80%是电动车。利用NetApp的实时数据服务，泰格豪雅保时捷电动方程式车队将能够帮助践行可持续移动出行愿景，同时通过实时调整功能实现赛场上的卓越性能，并帮助推动新一代保时捷电动汽车的发展。

赛场上的实时数据协作服务

依托NetApp的混合云解决方案，泰格豪雅保时捷电动方程式车队可以在赛道边获取相关数据，以助力车手和车队的表现。这种能力还有助于车队实时做出由数据驱动的决策，例如，何时使用Formula E攻击模式(Attack Mode)，该模式可额外释放30千瓦发动机功率。关于使用攻击模式的规则，国际汽联会在临近每站电动方程式大奖赛(ePrix)开赛前制定，因此对比赛策略有很大影响。

随着数据成为比赛、商业和工程决策的核心，泰格豪雅保时捷电动方程式车队需要尖端的数据管理技术：

数据和系统需要在赛道上随时可用，并满足严苛的性能要求。

在ePrix期间收集的数字化数据必须上传到云端，以便在比赛过程中进行分析。

云数据需要由位于德国魏萨赫(Weissach)的Porsche Motorsport总部的团队处理，以促进研发工作。

比赛结束后，数据必须传输到云端，以供日后使用；还需支持备份和归档等关键数据服务。

由NetApp和保时捷联合设计的混合云数据解决方案将云网络附加存储(NAS)服务与全局文件缓存(Global File Cache)功能相结合，可确保数据能在广泛分散的不同运营点之间快速顺畅流动。该方案还整合了强大的NetApp数据服务，能够确保版本一致性，管理和监控云资源，并保护保时捷的知识产权：

保时捷赛车IT主管Friedemann Kurz表示：“Formula E是保时捷的技术展示项目和研发支柱，保留了我们在公路和赛道上优良的赛车运动传统。数据是这方面的决定性因素，但当车队一直在各地参赛时，要利用这些数据并非易事。NetApp打造了市场上独一无二的解决方案，它可以高速传输海量数据，同时在边缘、核心和云端提供直观体验，因此我们可以为我们的车手和世界各地的汽车爱好者设计更出色、更快的汽车。”

NetApp执行副总裁兼首席营销官James Whitemore表示：“这是一次成功的合作，因为两家顶级企业的理念一致。保时捷在所有重大赛车系列赛中取得了超过3万场胜利。NetApp已经提交了2,500多项数据创新专利。双方将从现在开始携手合作，力争在未来的赛道上大显身手。当赛车在赛道上飞驰时，车上的许多传感器能够收集数字资料，并将它们进行同步处理，以预测赛车的表现，进而为赛道边的团队提供协助。数据就是速度。”

更多资源

在线访问newsroom.porsche.com/formulae和media.porsche.com/formulae

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关于NetApp

NetApp是一家以云为主导、以数据为中心的跨国软件企业，在日益加速的数字化转型时代，倾力帮助企业利用数据保持领先优势。无论企业是在云端执行开发，将应用程序迁移到云端，还是在内部自行打造类云体验，NetApp都能提供适用的系统、软件和云服务，助力企业从数据中心到云端以最优化的方式运行应用程序。此外，NetApp还提供跨不同环境运行的解决方案，帮助企业构建自己的数据网络结构，随时随地安全地为合适的人员提供正确的数据、服务和应用程序。如需了解更多信息，请访问www.netapp.com或在Twitter、LinkedIn、Facebook和Instagram上关注我们。

NETAPP、NETAPP徽标和www.netapp.com/TM上列出的标记是NetApp, Inc.的商标。

保时捷参与Formula E的历史

凭借保时捷99X Electric赛车，保时捷在30多年后于2019年重返开轮式单人座赛车领域，并在ABB电动方程式第六赛季沙特德拉伊耶的赛季揭幕站上勇夺第二名，成功完成首次亮相。2021/2022赛季，泰格豪雅保时捷电动方程式车队携保时捷99X Electric赛车征战其第三个Formula E赛季，并于2022年2月12日在墨西哥历史性地包揽了冠亚军。这款全电动赛车搭载了在魏萨赫研发的保时捷E驱高效动力系统，也是保时捷全电动量产车型的开发平台。能源管理和效率是Formula E和量产车开发成功的重要因素。2021/2022赛季，99X Electric赛车在排位赛模式下的最大输出功率为250千瓦，在正赛模式下为220千瓦（上赛季为200千瓦）。攻击模式下可将输出功率提升至250千瓦（上赛季为235千瓦）。最大动能回收功率为250千瓦；可用电池容量为52千瓦时。

Formula E是国际汽车联合会(FIA)举办的创新、可持续的国际性电动开轮式赛车锦标赛。

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