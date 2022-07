NetApp impulsiona Porsche Motorsport para vitórias no Campeonato Mundial de Fórmula E da ABB FIA com soluções em nuvem orientadas a dados

SAN JOSÉ, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A NetApp® (NASDAQ: NTAP), uma empresa global de software baseada em nuvem e centrada em dados, e a TAG Heuer Porsche Formula E Team, anunciaram hoje uma parceria de vários anos. A NetApp fornecerá ao fabricante de carros esportivos soluções inovadoras de nuvem híbrida que os ajudarão a continuar a escrever a história do automobilismo.

A Porsche AG, uma marca automotiva global de propriedade do Grupo Volkswagen, começou a mudar a produção para veículos elétricos ou movidos a combustível eletrônico em 2015. Até o ano de 2030, a Porsche AG pretende que 80% de todos os veículos vendidos sejam elétricos. Aproveitando os serviços de dados em tempo real da NetApp, a TAG Heuer Porsche Formula E Team ajuda a cumprir a visão de mobilidade sustentável, ao mesmo tempo em que permite ajustes em tempo real que proporcionam desempenho de corrida superior – e ajudam a conduzir a próxima geração de veículos elétricos da Porsche.

Serviço de colaboração de dados em tempo real para o autódromo

As soluções de nuvem híbrida da NetApp permitem que a TAG Heuer Porsche Formula E Team acesse seus dados na pista para dar suporte ao desempenho do piloto e da equipe. Isso os ajuda a tomar decisões baseadas em dados em tempo real, por exemplo, quando usar o modo de ataque da Fórmula E, que desbloqueia 30 quilowatts adicionais de potência do motor. As regras sobre o modo de ataque são definidas pela FIA pouco antes de cada ePrix, portanto, tem um grande impacto na estratégia de corrida.

Com dados no centro das decisões de corrida, negócios e engenharia, a TAG Heuer Porsche Formula E Team requer tecnologia de gerenciamento de dados de ponta:

Dados e sistemas precisam estar disponíveis no autódromo e atender aos exigentes requisitos de desempenho.

Os dados digitais coletados durante o ePrix devem ser carregados na nuvem para análise enquanto a corrida ainda está em andamento.

Os dados na nuvem precisam ser processados ​​pela equipe na sede da Porsche Motorsport em Weissach, Alemanha, para P&D.

Após a corrida, os dados devem ser transferidos para a nuvem para que possam ser utilizados no futuro e para dar suporte a serviços de dados cruciais, como backup e arquivamento.

A solução de dados em nuvem híbrida projetada pela NetApp e Porsche em resposta combina serviços de armazenamento de nuvem (NAS) conectados à rede com o Global File Cache para garantir que os dados possam fluir de forma rápida e contínua entre diferentes locais amplamente dispersos. Ele também integra poderosos serviços de dados da NetApp para garantir consistência de versão, gerenciar e monitorar recursos de nuvem e proteger a propriedade intelectual da Porsche:

O Cloud Volumes ONTAP é a principal plataforma de armazenamento da TAG Heuer Porsche Formula E Team. A solução multicloud implantada no Azure atua como um hub que consolida todos os dados da equipe.

O Global File Cache, o recurso de borda de volume de nuvem fornece instâncias de borda locais, permitindo acesso de baixa latência a um conjunto de dados comum, tanto no centro de desenvolvimento local em Weissach quanto no autódromo.

O Cloud Manager oferece orquestração centralizada em toda a infraestrutura de armazenamento em nuvem híbrida e todos os serviços de gerenciamento de dados, para que a TAG Heuer Porsche Formula E Team possa gerenciar, monitorar e automatizar todo o software de dados e consumo de hardware.

O Cloud Backup integra-se como camada de backup e arquivamento para os dados de nuvem consolidados.

“A Fórmula E é uma vitrine de tecnologia e espinha dorsal de P&D para a Porsche e preserva nossa forte herança de automobilismo na estrada e na pista”, disse Friedemann Kurz, chefe de TI de automobilismo da Porsche. “Os dados são o elemento definidor aqui, mas não é fácil aproveitar quando a equipe de corrida está sempre na estrada. A solução criada pela NetApp é única no mercado em como ela pode mover grandes quantidades de dados em alta velocidade enquanto oferece uma experiência intuitiva em toda a borda, núcleo e nuvem para que possamos projetar carros melhores e mais rápidos para nossos pilotos de corrida e entusiastas de carros em todos os lugares.”

“Esta é uma parceria vencedora em que dois campeões se encontram cara a cara. A Porsche garantiu mais de 30.000 vitórias em todas as principais séries de corridas de carros. A NetApp apresentou mais de 2.500 patentes de inovação de dados. Unindo forças agora, estamos trabalhando para deixar nossa marca no futuro das corridas”, disse James Whitemore, vice-presidente executivo e diretor de marketing da NetApp. “Os dados digitais são coletados pelos muitos sensores dos carros à medida que eles percorrem a pista e são processados ​​de forma síncrona para prever resultados para ajudar a equipe na pista. Dados equivalem a velocidade.”

Com o Porsche 99X Electric, a Porsche voltou às corridas monopostos em 2019 depois de mais de 30 anos e comemorou uma estreia de sucesso conquistando o segundo lugar na abertura da temporada em Diriyah da Arábia Saudita na temporada 6 da Fórmula E da ABB. Em 2021/2022, a TAG Heuer Porsche Formula E Team disputa sua terceira temporada de Fórmula E com o Porsche 99X Electric – e conquistou uma dobradinha histórica no México em 12 de fevereiro de 2022. O carro de corrida totalmente elétrico com o Porsche E Performance Powertrain desenvolvido pela Weissach também serve como plataforma de desenvolvimento para os modelos de produção totalmente elétricos do fabricante de carros esportivos. O gerenciamento de energia e a eficiência são fatores importantes de sucesso na Fórmula E e no desenvolvimento de carros de produção. Para a temporada 2021/2022, o 99X Electric tem uma potência máxima de 250 kW no modo de qualificação e 220 kW (200 kW na última temporada) no modo de corrida normal. O modo de ataque aumenta a potência para 250 kW (na temporada passada 235 kW). A recuperação máxima é de 250 kW; a capacidade útil da bateria é de 52 quilowatts-hora.

A Fórmula E é o campeonato internacional inovador e sustentável da Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) para carros de corrida de monopostos elétricos.

